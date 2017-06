'Teté' o 'Chancho' o 'El Che' Guevara a los 89 años

Ernesto Rafael Guevara de la Serna (Rosario, 14/06/1928 - La Higuera, Bolivia, 09/10/1967) fue el mayor de los 5 hijos de Ernesto Guevara Lynch (1901-1986) y de Celia de la Serna (1906-1965). Ellos se casaron el 10/12/1927, cuando Celia se encontraba embarazada de 3 meses.

Según el genealogista Narciso Binayán Carmona, era descendiente del conquistador, explorador y colonizador español Domingo Martínez de Irala (1509-1556) y Leonor "Iboty-I Yu" Moquiracé, una indígena guaraní.

Apodado 'Teté', 'Chancho' y luego 'el Che', él lo mencionó en un escrito:

"Seguro que yo heredo lo socarrón que hay en mí de ese vasco Guevara que llegó con Mendoza, o de cualquier gaita turrazo que se coló en mi árbol genealógico macerando dulces indias guaraníes; porque de mis ancestros irlandeses y guaraníes no lo he heredado. Tan truculentos son los unos como los otros, aunque los guaraníes aderecen su truculencia con mucha simpatía."

Ernesto Rafael Guevara Lynch obtenía rentas de la herencia recibida de sus padres. Al nacer su hijo, acababa de comprar, junto con parte de la herencia de su esposa, una importante plantación de yerba mate llamada La Misionera, en Caraguatay, una zona rural de la provincia de Misiones, en el área de Montecarlo, a 200 km al norte de la capital Posadas, sobre el río Paraná.

La explotación llevó a instalar un molino yerbatero en Rosario.

Ernesto Rafael también obtenían ingresos del Astillero Río de la Plata, incendiado en 1930. Y en Córdoba, él instaló una empresa de construcciones que quebró en 1947.

Él fue el autor de "Mi hijo el Che" (1987).

En 1948 se separaron sus padres, aunque siguieron viviendo bajo el mismo techo.

Una característica de los padres de Ernesto fueron sus constantes mudanzas y traslados. Hasta que 'el Che' dejó la Argentina, en 1953, su familia tuvo al menos 12 domicilios, en Buenos Aires, Caraguataí, San Isidro, Alta Gracia y Córdoba.

En su partida de nacimiento se indica que sus padres declararon que había nacido el 14/06/1928.

Sus padres estaban en Caraguataí pero decidieron volver a Ciudad de Buenos Aires para el parto, bajando por el río Paraná. El alumbramiento se adelantó y descendieron de urgencia en el puerto de Rosario. Ernesto nació en el Hospital Centenario.

En contra de esta versión, Jon Lee Anderson señala que el acta de nacimiento oficial es falsa y que Ernesto nació el 14/05/1928. Según él, los padres ocultaron 1 mes el nacimiento para 'acomodar' el estado de embarazo de la madre al momento de casarse, circunstancia que luego fue reconocida por el padre.

Según esta explicación, los Guevara se alejaron de Ciudad de Buenos Aires durante el embarazo y luego intencionalmente se dirigieron a Rosario para evitar que se conociera la verdadera fecha del parto.

Anderson apoya su versión en los datos aportados por Julia Constenla, biógrafa de Celia de la Serna. Ernesto Guevara fue presentado en ocasiones durante su vida como "sietemesino".

Desde chico, Ernesto sufría ataques de asma y, por recomendación médica, en 1932 la familia se mudó a las sierras de la provincia de Córdoba.

Gran parte de su educación primaria la realizó su madre.

Todo parecía indicar que 'Teté' iba a cursar la carrera de ingeniero, y tenía muy buenas posibilidades de obtener inmediata colocación en ese campo de trabajo. Sin embargo su abuela, a la cual se sentía muy apegado, enfermó gravemente, y él decidió renunciar a su empleo y acudir a cuidar de ella durante los 17 días que duró su agonía.

Según su padre, fue la impotencia de no poder hacer nada por su abuela lo que le hizo cambiar de planes y ponerse a cursar medicina. Otros biógrafos anteriores habían especulado, en cambio, con que la causa de su interés por la medicina se debía a su propio asma.

Pero el cambio de rumbo brusco desmiente bastante esa posibilidad.

En 1948, Ernesto Guevara entró a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires,donde desarrolló un especial interés por la lepra.

En 1951, YPF lo contrató como paramédico. En los viajes que hizo a bordo de la flota de la empresa petrolera pudo recorrer la costa atlántica, desde el puerto patagónico de Comodoro Rivadavia hasta la entonces colonia británica de Trinidad y Tobago, pasando por Curaçao, Guyana Británica, Venezuela, y varios puertos de Brasil.

En 1953, él inició el 2do. de sus viajes internacionales. El objetivo era ir a Caracas donde los esperaba Alberto Granado, científico y escritor.

"Cuidámelo mucho a Ernestito", le pidió Celia a Carlos "Calica" Ferrer en la estación Retiro del Belgrano, cuando el tren arrancaba rumbo a Bolivia aquel 07/07/1953. En Bolivia, el gobierno revolucionario de Víctor Paz Estenssoro pretendía repartir la tierra entre los campesinos.

El plan de todos era ir hasta Venezuela, pero Guevara se quedó en Guayaquil, Ecuador.

Pasajeros de 2da. clase, en Tucumán subieron a su tren a José María Nogués, años más tarde ministro de Economía de Tucumán.

¿A donde iba Guevara? "Una noche en el cabaré Gallo de Oro, Ernesto me confesó que quería trabajar allí dos años, hacerse de un toco de guita y luego viajar a París a especializarse en alergia", recuerda Nogués. "Mi asma es alérgica", me decía Ernesto.

En Bolivia los conectó un exiliado: Ricardo Rojo, otro antiperonista.

El más tarde asesor legal de sindicatos y dirigente del ex Partido Intransigente, Oscar Valdovinos, conoció a Guevara en Guayaquil, en setiembre de 1953. Y estuvo hasta Guatemala.

"Chancho (a Guevara le gustaba que lo llamaran 'Chancho') se fastidiaba con el calor de las discusiones políticas entre Rojo y Valdovinos, declarado entonces como trotskista. "Déjense de joder, siempre con lo mismo", recuerdan sus rezongos en la pensión en Ecuador.

Ernesto consiguió un conchabo en el puerto de Guayaquil, midiendo las entradas de los buques bananeros. Ahí aparecieron los universitarios de Derecho de La Plata: Eduardo "Gualo" García y Andrews "Andro" Herrero. El proyecto Venezuela se fue al diablo. Los platenses y Rojo lo persuadieron de no perderse la experiencia revolucionaria de Jacobo Arbenz en Guatemala.

"Calica" recibió un telegrama en Quito: "Llegó barco bananero. Nos vamos con Gualo". Era un buque de la United Fruit.

Valdovinos ya se había ido rumbo a Guatemala pero en Panamá contrajo un matrimonio relámpago, con Luzmila, la hija de un diputado panameño.

Entre la llegada de Ernesto, el 31/12/1953, y la caída de Arbenz pasaron 8 meses, en los que Guevara conoció a exiliados cubanos que escaparon de la muerte en el fallido asalto al Cuartel de la Moncada que había liderado un joven abogado en Santiago de Cuba: Fidel Castro Ruz.

La revolución guatemalteca necesitaba médicos. Ernesto ingresó al Ministerio de Salud, dominado entonces por el comunismo local. Pero Guevara cambió el ministerio por la venta ambulante de unos cristos negros que encendían una lamparita en su interior.

Valdovinos no se quedaría a ver el fin de Arbenz y la transformación de Guevara. Volvería a Panamá, ya indultado por su suegro y casado por Iglesia. Ernesto fue el testigo religioso de esa boda.

A fines de mayo de 1954, Guevara salió de Guatemala hacia El Salvador para renovar el visado. Al regresar, la situación del gobierno era desesperada.

Desde Guatemala, le escribió a su tía Beatriz: “Mi posición no es de ninguna manera la de un diletante hablador y nada más, el 12-2-54- he tomado posición decidida junto al gobierno guatemalteco y, dentro de él, en el grupo del PGT, que es comunista, relacionándome además con intelectuales de esa tendencia que editan aquí una revista y trabajando como médico en los sindicatos”.

El 16/06/1954 aviones de mercenarios militares comenzaron a bombardear la ciudad de Guatemala y 2 días después un ejército al mando de Carlos Alberto Castillo Armas ingresó al país desde Honduras.

Ernesto se inscribió en las brigadas de sanidad y en las brigadas juveniles comunistas que patrullaban las calles por la noche.

En 1955 Guevara se fue a México dónde se casó, tuvo a su primera hija y conoció a los Castro, quienes lideraban un grupo guerrillero que buscaba derrocar al dictador cubano, Fulgencio Batista, el grupo se llamaba Movimiento 26 de Julio.

Fidel Castro habían estado cumpliendo una condena de 10 años en una prisión cubana por haber dirigido el asalto al Cuartel Moncada, pero en mayo de 1955, Batista sancionó una ley de amnistía dejandolo en libertad.

“Aproximadamente octubre de 1956” fue cuando, deliberadamente impreciso, Ernesto le comunica a sus padres desde México el inicio de una nueva etapa de su vida, en la que “la medicina es un juego más o menos divertido e intrascendente”.

Esto quiere decir que posterga la redacción de un libro sobre la función del médico y ubica a un lado hasta su mujer e hija porque “ahora viene lo bravo, vieja; lo que nunca he rehuido y siempre me ha gustado. El cielo se ha puesto negro, las constelaciones no se han dislocado ni ha habido inundaciones o huracanes demasiado insolentes; los signos son buenos. Auguran victoria. Pero si se equivocaran, que al fin hasta los dioses se equivocan, creo que podré decir como un poeta que conocés: ‘Sólo llevaré bajo tierra la pesadumbre de un canto inconcluso’. Para evitar patetismos pre mortem esta carta saldrá cuando las papas quemen de verdad (…) La lucha será de espaldas a la pared, como en los himnos, hasta vencer o morir”.

Y discute con su madre: “No soy Cristo ni filántropo, vieja, soy todo lo contrario. (...) Lo que realmente me aterra es tu falta de comprensión de todo esto y tus consejos sobre la moderación, el egoísmo, etc, es decir, las cualidades más excecrables que pueda tener un individuo. No sólo no soy moderado sino que trataré de no serlo nunca”.

El 25/11/1956, desde el Puerto de Tuxpan, 82 hombres, entre ellos Guevara, partieron hacia Cuba en un yate llamado Granma, la guerrilla se instaló en Sierra Maestra. Y Guevara comandó una de las dos columnas principales de Castro, participando en la decisiva batalla por la toma de Santa Clara e ingresando en La Habana en 1959, sustituyendo la dictadura de Fulgencio Batista por la de Fidel Castro Ruz.

Ahí comenzó el 2do. Guevara.