Massa pidió que se de marcha atrás con la medida de las pensiones

Sergio Massa, pidió este miércoles 14/6 que el Gobierno nacional garantice la devolución de "todas" las pensiones no contributivas por discapacidad. "Necesitamos que las pensiones se devuelvan todas, no que armen el trámite del arbolito (sic), o si en un 0-800 alguien los atiende para ver si hay o no una devolución", planteó el diputado nacional por el Frente Renovador.

El ex intendente de Tigre exigió al presidente de la Nación Mauricio Macri "volver atrás con la medida", luego de que trascendiera que algunos beneficiarios de pensiones por invalidez dejaron de recibirlas. Massa cuestionó "la gravedad de una medida insensible que muestra que no tienen corazón cuando toman decisiones de Estado" y confió en que se dicte un amparo judicial que declare la inconstitucionalidad en el recorte del beneficio.

El Gobierno modificó el criterio de asignación de pensiones a personas con discapacidad apelando a un decreto de 1997 que reglamenta el artículo 9 de la ley 13.478 de la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad. Esa norma dice que la designación de apoderados a los efectos del cobro de los haberes se hará mediante poder o carta poder extendida ante la Secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación y un organismo que ésta autorice.

Luego de que circulara la noticia de los recortes en las pensiones, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, solicitó a los beneficiarios damnificados que, si se trata de "un error" lo resuelto, llamen a la línea 0800-222-3294 para una revisión de los casos. "Creemos que es una medida que discrimina a las personas con discapacidad", advirtió Massa. "Con mucho respeto, le pedimos al Presidente que vuelva atrás con la decisión y devuelva las pensiones a todos aquellos que se la quitaron", concluyó el diputado.

El frente 1País, que lideran Sergio Massa y Margarita Stolbizer, buscará irrumpir en la Cámara de Diputados con un pedido de sesión especial para tratar el próximo jueves 22 una varieté de proyectos, que incluye su iniciativa para “bajar los precios”, la anulación del “dietazo”, la ley de víctimas del delito y la cancelación de la quita de pensiones por discapacidad.