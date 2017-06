Macri recibió a la familia del nene de 3 años asesinado

El Presidente Mauricio Macri recibió este miércoles 14/6 por la tarde a los padres de Agustín Bustamante, el nene de tres años asesinado por un delincuente menor de edad que le disparó por la espalda tras robarle a su papá Martín en Lomas de Zamora.

En la reunión consigna el Diario Clarín, también estuvo la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. Días atrás, luego del crimen del chico, el jefe de Estado y la mandataria compartieron un acto en una pyme en Vicente López.

Allí se habían mostrado muy golpeados por el caso. Por la muerte del nene, pero también porque el crimen fue perpetrado -según los investigadores- por un joven de 16 años que fue apresado poco después del hecho.

El relato de Martín, el padre fue conmovedor: "Me robaron, me sacaron la plata y cuando se van, uno se da vuelta y me tiran. El que tenía el arma se sonrió. Me quisieron apuntar a mí, con tanta mala suerte que le pegaron a mi hijo", dijo.

Macri y Vidal habían acordado un encuentro con la familia Bustamante una vez que se fueran las cámaras de TV. "Querían que la reunión se diera unos días después y que no hubiera terceros para preservar a la familia", indicaron fuentes al tanto de la cita.