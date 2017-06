El periodista "K" Brienza: "Si seguimos así, no volvemos más"

El periodista Hernán Brienza entró en la lista como el primer kirchnerista decepcionado con la decisión del kirchnerismo de romper con el PJ para evitar una interna contra Florencio Randazzo. En su cuenta de Facebook, Brienza se mostró decepcionado con la decisión del kirchnerismo de apartarse del Partido Justicialista.

"Si seguimos así, no volvemos más", escribió lapidario. Brienza se jactó de haber predecido que en las elecciones presidenciales de 2105 podían perder y reiteró su pensamiento: "Ojalá me equivoque… y aviso… yo no sé lo que haría, pero así no volvemos más".

El historiador, hace unos meses, realizó un fuerte descargo en su cuenta de Facebook, que horas después borró, en el que denuncia que hace un año está "censurado en todos los medios". Y advirtió: "Incluso me censuran algunos medios K porque dicen que estoy 'muy quemado'".

Varios periodistas "militantes" K que integraban 678 le enviaron en 2016 cartas documento al Gobierno para reclamar por sus cesantías en Radio Nacional. En esta emisora pública tenían contratos paralelos a su participación en el ciclo televisivo ultra K. Los vínculos fueron rescindidos por la gestión, a cargo de Ana Gerschenson. El historiador Hernán Brienza, que era columnista en la radio, reclama una indemnización de $800.000. Cobraba $34.500 pesos mensuales.