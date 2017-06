Futbolista de Pacifico que pinchó con alfileres podría ser echado

El Club Sport Pacífico de Mendoza, que milita en el Torneo Federal B, logró este último fin de semana una histórica clasificación en la Copa Argentina tras ganarle a Estudiantes de la Plata. Sin embargo, la alegría pareciera durarle muy poco a Pacífico debido a que el presidente Héctor Moncada, anunció este miércoles (14/06) que podría echar al defensor Federico Allende que utilizó alfileres para pinchar a los delanteros ‘Pincharratas’.

Allende reveló este mismo martes, entre risas y durante una entrevista con Radio Vorterix, que pinchó varias veces a los atacantes rivales con una aguja. Uno de ellos, el colombiano Juan Otero, manifestó el martes que recibió al menos cuatro ataques del defensor y, pese a sus denuncias, el árbitro Luis Álvarez nada hizo.

Por lo tanto, el defensor de Pacifico expresó que “tuve que acudir a la gran Bilardo: pinchaba a los jugadores de Estudiantes con agujas. A Otero lo maté, pobre negro, me debe haber odiado”.

“El fútbol es así. Pobre negro, me debe haber odiado”, declaró Allende, que afirmó que antes del partido se guardó dos agujas en las canilleras, pero que una de ellas se rompió.

“Me pinchó cuatro veces, me cambiaba de punta porque me pinchaba a cada rato. Le dije al juez que me estaban pinchando y no me prestó atención”, declaró Otero a Radio Late el martes.

“Al finalizar el primer tiempo yo discutí con Allende por eso. Le dije: ‘Esto es fútbol, no una pandilla’. Le dije al juez de línea y solo se reía, me dio bronca. Pensaban que era mentira. Me pinchaba siempre que me ponía de espalda. Gracias a Dios no me hizo daño”, añadió el colombiano.

Moncada confesó estar “consternado” con lo sucedido y remarcó que este hecho “empañó el gran trabajo” del equipo que milita en el torneo Federal B que logró eliminar del torneo federal a uno de Primera División.

En diálogo con radio Late (FM 93.1), el dirigente fue consultado por la sanción para el futbolista y remarcó que si fuera por él y por el entrenador (Andrés Villafañe) “Allende no jugará más en el club” de General Alvear, en el sur mendocino.

“Si fuera por mí, lo echo. El técnico está de acuerdo. Vamos a ver porque depende de los otros dirigentes también”, explicó Moncada, quien todavía descree de las declaraciones de Allende a una radio cordobesa.

Por último, Héctor Moncada sentenció que “espero que haya sido una joda de muy mal gusto. El viernes llega a nuestro departamento (General Alvear) y vamos a charlar sobre lo sucedido”.