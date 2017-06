Jueves 15/06 de mucha polémica sobre la discapacidad

El Ejecutivo Nacional insiste en que encontró en el Ministerio de Desarrollo Social un descalabro con las pensiones por discapacidad. El funcionario a cargo, Guillermo Badino, dijo que hasta 2003, cuando Néstor Kirchner llegó a la Presidencia, los discapacitados que recibían ayuda estatal eran 180.000. Pero que entre 2003 y 2015 esa cifra se multiplicó hasta alcanzar 1,8 millón.

Para ser precisos: en verdad, entre 2003 y 2015, según datos oficiales, los beneficios por discapacidad aumentaron de 78.585 a 1.034.743, un incremento de 956.158 pensiones (+1.217%).

“Se otorgaron pensiones en locales partidarios. Hoy hay municipios con el 38% del padrón electoral pensionado inválido, médicos en todos los municipios o en provincias vendiendo los certificados médicos y mintiendo sobre el porcentaje de discapacidad requerido”, dijo.

El Estado nacional otorga una pensión por discapacidad a las personas que tengan una invalidez física o mental que produzca una disminución en la capacidad laboral del 76% o más. Es una pensión que no requiere aportes previos, por el 70% de la jubilación mínima (hoy $4.475), salvo en los casos de personas de más de 65 años, quienes luego de la llamada “ley de reparación histórica” del 2016 cobran una pensión universal del 80% de la jubilación mínima ($5.115).

Desde el Ejecutivo nacional argumentaron que las bajas se deben a irregularidades en el otorgamiento de pensiones por invalidez durante los años previos. Algo más: "En 2015, cuando no gobernábamos, se dieron de baja 168.000 pensiones”.

Según la web Chequeado.com/, no les fue proporcionada la información solicitada: un detalle de las altas y bajas de la última década.

En 2016 hubo 1.041.004 beneficiarios de pensiones por invalidez, un 0,61% por encima de las 1.034.743 de 2015, de acuerdo con los datos oficiales de ejecución presupuestaria del Ministerio de Hacienda de la Nación.

Para 2017, el Presupuesto nacional previó aumentar el número a 1.063.653.

Sin embargo, en los primeros 6 meses de 2017, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación redujo en 71.706 las pensiones por invalidez, entre bajas (19.215) y suspensiones (52.491), de acuerdo con la información de la cartera que dirige Carolina Stanley publicada por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que dirige el concejal del Frente para la Victoria de San Martín, Hernán Letcher.

Massa

Los líderes de 1País, Sergio Massa y Margarita Stolbizer, llaman a conferencia de prensa a las 11:00, entre otros temas, por la cancelación de la baja de las pensiones por discapacidad.

Massa se acercó al Hogar “Apoyos para la Integración”, en Benavidez (Tigre), junto a Daniel Arroyo, para hablar con José Carlos Giménez, particular damnificado que presentó un amparo con el apoyo del equipo especializado en discapacidad del Frente Renovador, que se encuentra en el Juzgado en lo Contencioso y Administrativo Federal n°11, acompañado por un amparo colectivo para las 70.000 personas que también fueron damnificadas por la medida del Gobierno.



Luego de que el bloque oficialista Cambiemos no diera quórum en la Comisión de Discapacidad del Congreso para un “urgente tratamiento” de proyectos relacionados con la quita de pensiones no contributivas a personas con discapacidad, Massa expresó: “El caso de José y el de muchos discapacitados en Argentina que viven el recorte es parte de la insensibilidad de los números fríos de una decisión política que termina impactando en la vida de la gente. Junto a la fundación Down Tigre presentamos en la Justicia un amparo y en paralelo planteamos la inconstitucionalidad del decreto que se utiliza para dar de baja las pensiones. Este recorte golpea no sólo el ingreso de una familia que tiene discapacidad, sino que también termina golpeando en la capacidad de poder ser atendido, o de ser rehabilitado y cuidado tal como necesita”.

Asimismo el diputado nacional explicó la relevancia de esta labor: “Para nosotros esta pelea es la más importante. Necesitamos que la jueza Sarmiento nos escuche rápido y nos haga lugar al amparo, que decrete la inconstitucionalidad de la medida en materia de discriminación y que tengamos un Estado que proteja y cuide. Necesitamos que las pensiones se devuelvan todas y no que armen el trámite para ver si en un 0800 alguien los atiende para ver si hay devolución o no de la pensión. Hay que darles la posibilidad a las personas con discapacidad de estar protegidas y de tener no solo la pensión sino la cobertura en salud”.

Carolina Stanley

“Se hacen distintos cruces administrativos, pero de ninguna manera se emplea un criterio político. Me enoja mucho que traten de usar este tema con fines políticos y de generar miedo en familias que realmente necesitan la pensión y a quienes les quiero llevar la tranquilidad de que la van a seguir teniendo”, aseguró la ministra Carolina Stanley.

Ella argumentó que no se utilizaron criterios políticos para el recorte sino administrativos.

Según el diario Página/12, ella no desmintió que haya habido recortes sino señaló que quienes “realmente” necesiten la pensión la seguirán percibiendo, y dejó abierta la posibilidad de que haya habido “errores”.

En ese caso, la persona deberá llamar al 0800-222-3294.

Según la oposición, "El Gobierno invirtió así la carga de la prueba y quienes hasta hace poco tenían una pensión asignada por ley ahora deberán demostrar que cumplen con la normativa para volver a cobrarla."

Hoy (15/06) a las 18:00 habrá una manifestación en el Obelisco para reclamar la restitución de los beneficios.

ADC ante el recorte de pensiones por discapacidad



Tras el recorte de pensiones por discapacidad, efectuado por la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (CNPA) del Ministerio de Desarrollo Social, su presidente, Guillermo Badino, señaló que no se trata de un recorte de índole económica, sino de un mecanismo de control y detección de irregularidades, “tal como lo exige la norma vigente”, refiriéndose al decreto 432/97, que regula la entrega de pensiones, tanto por vejez como por discapacidad.

Sin embargo, de acuerdo a la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), ese decreto ya no es un marco normativo válido, en tanto la Argentina incorporó a su Constitución Nacional la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).

De acuerdo a la ADC, el argumento del Ministerio de Desarrollo Social no condice con la enorme cantidad de familias que denuncian una quita injusta de la pensión, señalando los efectos directos que tiene esta medida en sus posibilidades de brindar a la persona con discapacidad la asistencia médica necesaria, cubrir sus tratamientos o posibilitarle una educación adaptada, por citar algunos de los ejemplos esgrimidos.

Por otro lado, el mecanismo por el cual se efectuó este procedimiento no responde a un proceso constitucional, ya que muchos de los beneficiaros no recibieron notificación previa, enterándose del recorte en el momento mismo en que fueron a cobrar la pensión, lo cual resulta contradictorio con el derecho de defensa de los ciudadanos perjudicados.

La ADC reclamó a la ministra Stanley, revisar su decisión y poner el foco en los propósitos de la CDPD: “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.”

Gioja

Por su lado, desde el Congreso, el vicepresidente José Luis Gioja (titular del Consejo Nacional del Partido Justicialista), presentó un proyecto solicitando que la Cámara de Diputados "manifieste su repudio al recorte de pensiones asistenciales no contributivas que ha aplicado y aplica el Estado Nacional a través del Ministerio de Desarrollo Social, como así también las declaraciones discriminatorias del titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino".

El presidente de la Cámara es Emilio Monzó, del oficialista Cambiemos, quien no adherirá al pedido.

Gioja solicita que el pleno del recinto exprese el repudio a los recortes de las pensiones asistenciales y a las expresiones "discriminatorias y agraviantes del funcionario del Ministerio de Desarrollo Social Guillermo Badino".

"No podemos dejar pasar por alto este atropello perpetrado por el Gobierno contra uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, como son las personas que padecen discapacidades motoras, psiquiátricas o de cualquier tipo, y menos permitir que un funcionario de cuarto orden diga que una persona con Síndrome de Down no es sujeto de derecho de percibir una pensión y que está en condiciones de trabajar si lo deseara", sostuvo Gioja.

Otro frente

En tanto, el Presidente Mauricio Macri se apresta a profundizar otro frente, también complicado.

Él le encargó al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, acelerar una serie de medidas para disminuir la "manada de conflictos" laborales que se resuelven vía juicio, y que según el Gobierno "terminan con el cierre de pymes y mucha gente en la calle".

De acuerdo al diario La Nación, más allá de la aprobación de la ley de ART (administradoras de riesgo de trabajo), Triaca "está impulsando en conversaciones con los sindicalistas una ley de prevención de accidentes laborales, mientras intenta que las provincias adhieran al servicio de conciliación laboral, un sistema al que hasta ahora adhirieron sólo 6 provincias -incluida Ciudad de Buenos Aires- y que tiene como objetivo reducir drásticamente la cantidad de juicios."

El otro objetivo sería el fuero laboral, con casi 33% de los juzgados vacantes: los nuevos jueces son propuestos por el Consejo de la Magistratura en ternas para que el Presidente los designe, "un trámite que la Casa Rosada está dispuesta a acelerar."

El sistema punitivo también tendrá mayor actividad. "Hay peritos que cobran de acuerdo a la gravedad de la lesión que sufre el trabajador. Eso se presta a muchos abusos", describió un ministro.

Y se agregó. "Al Presidente lo indignó conocer que el 20% de los juicios laborales que se inician son in itinere, es decir durante la ida o vuelta hacia o desde el trabajo. Habrá más control sobre las juntas médicas que analizan las dolencias y sobre los jueces que fallan todo en el mismo sentido".