Sarlo, lapidaria: "Este es el final político de Cristina"

Luego un agitado miércoles 14 de cara a las PASO, la ensayista Beatríz Sarlo analizó a las principales figuras de los diferentes espacios.

En esta línea, se metió en la discusión entre La Cámpora y el PJ: "Va a ser interesante cuánta gente vota en las internas y cuánta militancia podrán llevar a la elección Randazzo y esos partiditos que juntó Cristina

No tengo suposición pero Cristina tiene una base más firme que Randazzo en los tres cinturones que rodean a la Ciudad de Buenos Aires pero, ¿esa base que se declara en las encuestas, se puede movilizar fácilmente o ahí usted necesita una amplia red de punteros (para que vayan a votar)?"

En cuanto al frente judicial que tiene por delante Cristina Fernández de Kirchner, Sarlo confía en que la justicia avance y advirtió que, en caso de que gane la elección y sea condenada, los fueros del Congreso no le van a levantar la condena. "Los jueces avanzan o retroceden cuando tienen a un presidente enfrente. Que Cristina frenó las causas (desde la Casa Rosada), no me cabe la menor duda, pero ahora están avanzando".

"Pero un amigo peronista decía 'hacer una interna o hacer una elección, también ayuda a hacer chapa y pintura'", resumió sobre las equivocaciones del oficialismo y el peronismo de no ir a una interna.

En diálogo con Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano, para TN, continuó: "Cristina es una mujer de un egoísmo político que no he conocido otro igual. Alguien que empezó su relato desde Manuel Belgrano y lo terminó en el kirchnerismo, de repente dice que el Partido Justicialista es una sigla y un escudo que no me interesa. Esto, además, explica su torpeza política porque hemos asistido a elecciones donde (Carlos) Zannini fue candidato a vicepresidente; donde Aníbal Fernández fue candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Tenía para elegir ahí -aparte de Randazzo que le dijo que no- intendentes con un cierto prestigio. Entonces, quiso destruir esa elección. Como sabía que ella no iba a poder ser reelecta a presidente por cuestiones constitucionales, quiso destruir esa elección.

Ya está tropezando con la misma piedra, aunque ella saque muchísimos más votos que Randazzo. Este es el final de ella, sea o no candidata por la provincia de Buenos Aires. Este es su final político.

Se habla de la soledad del poder; ella practicó verdaderamente la soledad del poder. A diferencia de Néstor (Kirchner), que era un hombre de diálogo, Cristina estaba sola".

Consultada sobre la socia política del PRO Elisa Carrió, comparó: "La he respetado mucho, pero sus exageraciones y el autocentramiento -que evoca el de Cristina Kirchner- la está poniendo en un lugar que la figura de Carrió no merece. Sobreactúa.

Su exageración es irritante".

Interesante planteo sobre Macri y la reunión con los periodistas de chimento: "Pensaba: Nunca invitó a los rectores las universidades nacionales a la Casa de Gobierno. Entiendo que no vaya a una universidad porque, entre los partidos de izquierda y las oposiciones, es probable que no tenga un momento agradable pero, ¿no se le ocurrió llevar al rector de la Universidad de Buenos Aires, que acaba de figurar en un ranking completamente prestigioso a nivel mundial como entre las cien mejores universidades del mundo?, ¿no se le puede ocurrir eso? Entonces, ¿qué se puede decir de Macri?".

Sergio Massa

"Con Massa me equivoqué. Lo creía de muy corto vuelo por su corte municipalista. Pero creo que o fue aprendiendo o fue descubriendo lo que sabía", pero aclaró que no lo votaría, pese a su alianza con Margarita Stolbizer.

Duras críticas hacia Vidal

"Vidal vs. Cristina hace pensar cómo estamos los argentinos respecto de la política y los políticos.

Es sin duda una gobernadora trabajadora: está todo el día en el territorio; timbrea 'a lo loco'; habla con la gente 'a lo más loco' todavía. Entonces, sabe que los pobres son pobres; que los que no son muy pobres no son muy pobres y que los más pobres son más pobres.

Pero no alcanzó a empezar siquiera a resolver los conflictos que enfrenta, como el docente. No digo que no sea complicado, pero quizas haga falta mayor imaginación política en esa negociación.

Que diga que los nenes son rehenes de los docentes es de una vulgaridad absoluta. Yo no sé si la gente penaliza la vulgaridad pero no se puede usar esa frase. ¿Los tienen secuestrados adentro de las escuelas, les taparon los ojos con una venda?, ¿qué quiere decir? Entonces, me parece que el macrismo no tiene los instrumentos para pensar las políticas a largo plazo.

Y si ella dice: 'soy víctima de las mafias', es una frase bastante floja para un político.

La gente no quiere escuchar eso de los políticos porque los vota y confía su cariño en ellos pero no para que sean víctimas de nadie sino para que conviertan en víctimas a los otros".