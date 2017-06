Problema inesperado para Cristina: Piden impugnar el nombre de su frente

Este jueves (15/06), una agrupación vecinal de La Plata presentó una impugnación al nombre del frente que conduce Cristina Fernández, "Unidad Ciudadana".



Se trata de la “Agrupación Vecinal Unidad Ciudadana”, que elevó una carta a la jueza de la Corte Suprema de Justicia bonaerense, Hilda Kogan, pidiendo que se impugne el nombre de la alianza que ayer anotó la ex presidente.



Los apoderados Fernando Saroglia y Matías Pachamé solicitaron la “impugnación de la denominación del Frente Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires y en el distrito de la ciudad de La Plata en virtud de dar cumplimiento a la ley electoral 5109, respecto a la condición homónimo y a la fecha posterior de inscripción y registro”.



Según detallan en la carta, el 5 de octubre de 2016, la Junta Electoral de la Provincia autorizó el nombre de la Agrupación Vecinal, por lo que podría darse curso a la impugnación, de no mediar otro obstáculo.

Si bien esta agrupación local no tiene pensado presentarse en los comicios legislativos de octubre, su titular, Alejandro Santecchia, confirmó que la presentación ante la Justicia se basa en el deseo de "se respete la Ley Electoral de que se respeten los nombres de los partidos".

Además, aseguró que "no compartimos los valores de ese frente, no nos vemos representados", y se quejó: "no nos consultaron".



"Si bien es un partido local, uno tiene la aspiración de construir algo más grande", agregó Santecchia.