Un cabaret: M.D., abogado de D.L. que censura a N.J. (¡...!)

Mientras Yanina Latorre repasa en televisión el duro momento por el que atraviesa, el abogado de su marido insiste sobre la falta de pruebas para determinar que uno de los protagonistas de los chat y de los videos es su defendido Diego Fernando 'Gambeta', autor de la frase "Esto parece un cabaret", en tiempos de Boca Juniors.

A los diferentes medios está llegando un notificación judicial que impone: Me dirijo a usted, a efectos de notificarle lo ordenado por el Juzgado Nacional de Primera instancia en lo Civil Nº 73, en los autos caratulados "LATORRE DIEGO FERNANDO C/ ENACOM S/ MEDIDAS PRECAUTORIAS" (Expte. 37583/17) que en su parte pertinente dispone "... que informe a todos los medios de comunicación (televisivos, gráficos, radiales y redes sociales) que en el expediente de referencia se ha dictaminado la prohibición de referirse directa o indirectamente al Sr. Diego Fernando Latorre respecto a la divulgación de supuestos chats entre éste y la Srita. Natacha Jaitt que se hicieron públicos en día 11 de junio del corriente; como así también la prohibición de la divulgación de toda fotografía o video en que pueda deducirse la presencia del Sr. Diego Fernando Latorre.

Difundido por el ENACOM, Mauricio D'alessandro publicó horas antes la resolución recién salida del horno, en su cuenta de Twitter, bombardeada estos días por Natacha Jait, quien lo trata de mentiroso:

Ahora. La justicia ordena retirar chats y videos reputados como falsos en caso Latorre. pic.twitter.com/tx6Fjl2xv2 — Mauricio Dalessandro (@dalessamauricio) 14 de junio de 2017

AVISO: es mentira q tengo cautelar en casa, es mentira q la policia va a entrar a casa, TODO MENTIRA DEL ENFERMO SERIAL DE @dalessamauricio — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 15 de junio de 2017

En medio de sus declaraciones al aire de Los ángeles de la mañana (canal 13), Yanina Latorre confesó que, entre los duros momentos que atravesó la pareja, perdieron un bebé: “A mí me costó mucho tener hijos. Una vez yo estaba embarazada de cuatro meses y Diego estaba concentrado para un Boca-River. Él estaba muy metido en su carrera, sus goles, su prestigio, porque eran nuestro futuro. Yo tenía 26 o 27 años. Una noche perdí mi bebé a las dos de la mañana, lo parí sola en la cama, lo junté y lo tiré en un tacho de basura. A él no le avisé hasta que terminó el partido. Esa soy yo. Quizás hoy pienso que me equivoqué”.

El complejo escenario mediático que le toca vivir a la familia del futbolista xeneize -devenido en comentarista de fútbol- va subiendo de tono por los propios protagonistas y el abogado mediático insiste en que no se trate más el tema.

No puedo dormir xq no se puede nombrar a el susodicho? Pero... GAMBETA SE PUEDE DECIR... jajaja GIL @dalessamauricio — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 14 de junio de 2017