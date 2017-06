Verón quiere terminar con los escándalos pero contrataría al polémico Matosas

La dirigencia de Estudiantes de la Plata encabezada por su presidente, Juan Sebastián Verón, manifestó este jueves (15/06) en declaraciones periodísticas que el uruguayo Gustavo Matosas es uno de los candidatos para hacerse cargo de la dirección técnica del equipo ‘Pincharrata’ tras la abrupta salida de Nelson Vivas y la frustrada llegada de Lucas Nardi. Sin embargo, en las últimas horas de este mismo jueves, Leandro el ‘Chino’ Benítez dirigirá el equipo hasta el cierre del torneo, con el gran objetivo de clasificar a la Copa Libertadores. Matosas dejó su cargo en Cerro Porteño luego de una floja campaña que incluyó siete triunfos, un empate y cinco derrotas. El charrúa, de 50 años, tiene una dilatada trayectoria como entrenador, fundamentalmente en Uruguay y México, donde fue campeón con Danubio, León y América. Gustavo Matosas renunció al club paraguayo luego de mantener un fuerte enfrentamiento con la dirigencia por considerar que no necesitaba tiempo, si no jugadores de su gusto. Sus palabras no cayeron para nada bien en el grupo de futbolistas. Además, Matosas es criticado y alabado por su particular vestimenta de gala los días de partido, sus declaraciones polémicas fueron los que aceleraron su salida de Cerro Porteño. El hombre, al menos en el discurso, pretendía una excelencia tal que terminó por impactar en la realidad del fútbol de ese país.

