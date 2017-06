Brócoli, un aliado para combatir la diabetes tipo 2

Un nuevo estudio, realizado por un equipo dirigido por Annika Axelsson, del Centro de Diabetes de la Universidad de Lund, en Malmö (Suecia), y publicado en la revista Science Translational Medicine, explicó que el brócoli podría ayudar a combatir la diabetes tipo 2. El sulforafano, un compuesto natural que se encuentra en los brotes de esta planta y de otros vegetales, sería el responsable de inhibir la producción de glucosa en células cultivadas.

Los investigadores analizaron el patrón de expresión génica vinculado con la diabetes tipo 2 y estudiaron miles de compuestos para medicamentos que potencialmente podrían ayudar a terminar con la enfermedad. El que resultó ser el más indicado y prometedor es el sulforafano.

Luego, los investigadores entregaron, durante 3 meses, este compuesto o un placebo a 97 personas que sufrían de diabetes tipo 2. El compuesto consistía en un extracto concentrado de brotes de brócoli y la dosis era cerca de 100 veces la cantidad que se encuentra de forma natural en esta planta.

Video

Además, los pacientes que padecían de obesidad también obtuvieron buenos resultados ya que se redujo la glucemia en ayunas en un 10%, en comparación con las personas que habían tomado un placebo. Esa disminución permite reducir el riesgo de un diabético de desarrollar otros problemas de salud. El compuesto no produjo efectos secundarios. Los investigadores indicaron que planean estudiar también los beneficios en prediabéticos.

Una investigación realizada por la Universidad de Warwick (Reino Unido) en 2008 y publicada en la revista Diabetes también indicó que el sulforafano del brócoli tiene grandes beneficios, ya que estimula la producción de enzimas protectoras de los vasos sanguíneos y ayuda a reducir los altos niveles de moléculas que afectan a las células.

Concluyeron que el sulforafano activa una proteína conocida como nrf2, que protege a las células y los tejidos al activar enzimas antioxidantes y detoxificantes.

Las personas que sufren de diabetes tienen 5 veces más de posibilidades de padecer enfermedades cardiovasculares y ataques cardíacos, en comparación con aquellos que no sufren esta enfermedad.

"Nuestros estudios sugieren que un compuesto como el sulforafano presente en el brócoli podría ayudar a contener el proceso asociado al desarrollo de enfermedades vasculares en diabéticos", dijo Paul Thornalley, líder de la investigación.

"En el futuro será importante comprobar si una dieta rica en vegetales de la especie Brassica aporta beneficios a los pacientes diabéticos. Confiamos en que sí", agregó.

Diabetes

La diabetes es una afección crónica que se produce cuando el organismo pierde su capacidad de generar suficiente insulina o de utilizarla con eficacia. La insulina es una hormona que se fabrica en el páncreas y que permite que la glucosa de los alimentos pase a las células del organismo, lugar donde se convierte en energía para que funcionen los músculos y los tejidos.

Una persona que sufre de diabetes no absorbe la glucosa de manera apropiada. De esta forma, la glucosa queda circulando en la sangre y perjudica los tejidos con el paso del tiempo. A esto se lo conoce como hiperglucemia.

La diabetes de tipo 1 se caracteriza por la ausencia de síntesis de insulina. La diabetes tipo 2 es el tipo más común y, por lo general, la sufren los adultos. El cuerpo es capaz de producir insulina pero no es suficiente o el organismo no responde a sus efectos. En consecuencia, se genera una acumulación de glucosa en la sangre. La mayoría de los que la sufren no necesitan dosis diarias de insulina.

Video

Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el número de personas con diabetes aumentó de 108 millones en 1980 a 422 millones en 2014. Esta enfermedad es una importante causa de ceguera, insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de los miembros inferiores.

De acuerdo a proyecciones de la OMS, la diabetes será la 7ma causa de mortalidad en 2030. Para prevenir la diabetes tipo 2 o retrasar su aparición es importante seguir una dieta saludable, realizar actividad física de forma regular, mantener un peso corporal normal y evitar el consumo de tabaco.