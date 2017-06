Massa y Stolbizer contra el dietazo: "Vengan a trabajar"

Los diputados nacionales Sergio Massa y Margarita Stolbizer, líderes del flamante frente electoral 1País, reclamaron desde el Congreso de la Nación una sesión especial para que los legisladores traten proyectos vinculados a la estabilización de precios, la protección de víctimas de inseguridad, la derogación del Dietazo y la cancelación de la baja de pensiones por discapacidad. Además, cuestionaron duramente al macrismo y al kirchnerismo.



Los dirigentes solicitaron que el próximo 22 de junio los diputados "se olviden de sus intereses personales y vengan a resolver los problemas de la gente", enfocados en la precarización de la economía de los argentinos y cuestionando el "dietazo".



"Los diputados a escondidas se aumentaron 30 mil pesos el sueldo, es hora de tratarlo a la vista de todos para demostrar quiénes están con la gente y quienes buscan promover los intereses personales”, sentenció Massa.



Y agregó que “lo que pretendemos es que el Congreso funcione” para tratar iniciativas “que le pueden mejorar la vida a la gente”. Pidió que el resto de las fuerzas políticas “se olviden de sus peleas por las internas y los cargos” y que “antes de empezar la campaña vengan a trabajar”.



“Tenemos 10 días en los que podemos mostrar al Congreso trabajando. La oportunidad de mostrar al Congreso abrazando a la sociedad”, agregó. Y dijo que “el ciudadano a pie espera que se le resuelvan los problemas”.

Cabe recordar que la semana pasada, y mediante una nota enviada al Presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, el bloque Frente Renovador- UNA expresó su desacuerdo con el incremento en las dietas de los diputados, el cual fue avalado por los bloques del Frente para la Victoria-PJ, UCR, PRO, Coalición Cívica y Peronismo para la Victoria.



Por su parte, Stolbizer lanzó: “Estamos aquí para reclamar que el Congreso trabaje”. Y denunció que el Parlamento “se sigue manejando como se manejó durante tanto tiempo”, en alusión a la gestión kirchnerista, cuando “sólo obedecía a los caprichos de la Casa Rosada”. En este sentido, señaló que los proyectos que se discuten responden a la agenda oficialista, mientras que los de la oposición no pueden avanzar ni siquiera en las comisiones.



Además, los legisladores hicieron referencia a "la falta de sensibilidad del Gobierno" por promover el ajuste en los sectores más vulnerables. Massa criticó la eliminación de pensiones por discapacidad promovida por el Ministerio de Desarrollo Social que afectó a más de 70 mil personas y destacó que “cuando se busca ajustar cuentas este Gobierno va contra los más débiles".



El líder del Frente Renovador aseguró que desde el espacio que conduce con Stolbizer presentaron un amparo en la justicia para frenar el ajuste a las pensiones por discapacidad y expresó: "Los discapacitados son el sector que necesita más apoyo por parte del Estado: necesitan buenas pensiones y un buen servicio de salud”.



Por su parte, Stolbizer calificó la medida como "una vergüenza". "Nos hemos plantado muy firmemente frente a la utilización de un decreto del año ‘97 que le dice a los discapacitados que ya no tienen ese derecho y que tienen que cumplir unos requisitos que les quita su acceso”, aclaró la diputada.



Los legisladores también solicitaron la sesión especial para el tratamiento del proyecto Tasa Cero del Impuesto al Valor Agregado para productos de la Canasta Básica del plan “Bajemos los Precios”, que contempla la estabilización de los precios de la canasta básica, la reducción de las distorsiones de precios en la economía, y el tratamiento del proyecto unificado de Ley de Defensa de la Competencia y del Consumidor.



Sobre este tema, Massa dijo que “hay que terminar con el curro de los supermercados” y que “se debe fomentar la competencia para que las PYMES puedan seguir contribuyendo al sistema”.



“Lo que hacen las cadenas de comercios es la mayor demostración de que hay oligopolios: la gente va a las góndolas y encuentra productos de la misma empresa", expresó y aclaró: "Estas grandes empresas le están robando a las pequeñas empresas y a los consumidores, en connivencia con el Estado que no regula”.



“El peor mensaje que dio el oficialismo es no querer bajar los impuestos a los productores y a los alimentos, y bajarle los impuestos a las mineras”, lanzó Massa.



También solicitó el urgente tratamiento de la Ley que brinda Protección a Víctimas de Delitos, y aseguró que “es un vergüenza que sigamos con una legislación que proteja a los delincuentes y olvide a las víctimas".



Ambos dirigentes coincidieron en la necesidad de trabajar con urgencia junto a los bloques de la oposición y del oficialismo para tratar estas medidas "dejando de lado las diferencias políticas". En ese sentido, Massa dijo que “lo más importante es resolver los problemas de hoy, antes que andar posicionando la situación electoral".