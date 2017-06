"Delante de las canas te levantarás, y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo Jehová."

Levítico 19:32

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 66/127, designó el 15/06 como Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez.

El envejecimiento de la población mundial, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo, es un indicador de la mejora de la salud mundial. La población mundial de 60 años o más es de 650 millones pero se prevé que para el 2025 habrá más de 1.200 millones de personas mayores de 60 y que en 2050 serán 2.000 millones.

Tendencia positiva que, sin embargo, se acompaña de retos sanitarios especiales para el siglo XXI.

Es imprescindible preparar a los dispensadores de atención sanitaria y a las sociedades para que atiendan las necesidades de las las poblaciones mayores: formación de los profesionales sanitarios en la atención a estas personas; prevención y tratamiento de las enfermedades crónicas asociadas a la edad; formulación de políticas sostenibles en materia de atención a largo plazo, atención paliativa, y desarrollo de servicios y entornos adaptados a las necesidades de las personas mayores.

Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) revela que los tipos de maltrato más comunes son los psicológicos, que afectan al 11% de personas mayores, seguidos de los financieros (6%), el abandono (4%), los abusos físicos (2%) y los sexuales, casi 1%.

Dado que se trata, según la OMS, de unos 141 millones de adultos mayores que sufren algún tipo de estos flagelos, la intención es atraer la atención de la comunidad internacional.

La fecha fue creado para que reflexionar y concientizar sobre la situación que pasan nuestras generaciones mayores. El tema de este año es: "Comprender y acabar con el abuso financiero de las personas mayores: una cuestión de derechos humanos".

La OMS explica:

"(...) En muchas partes del mundo el maltrato de los ancianos pasa casi inadvertido. Hasta hace poco, este grave problema social se ocultaba a la vista del público y se consideraba como un asunto esencialmente privado. Incluso hoy en día, el maltrato de los ancianos sigue siendo un tema tabú, por lo común subestimado y desatendido por sociedades de todo el mundo. Sin embargo, cada día hay más indicios de que el maltrato de los ancianos es un importante problema de salud pública y de la sociedad.

El problema existe en los países en desarrollo y desarrollados y por lo general no se notifica en grado suficiente en todo el mundo. Tan solo en unos pocos países desarrollados hay tasas de prevalencia o estimaciones, que se sitúan entre un 1% y un 10%. Aunque la magnitud del maltrato de los ancianos se desconoce, su importancia social y moral salta a la vista. En tal virtud, exige una respuesta mundial multifacética que se centre en la protección de los derechos de las personas de edad. (...)".

El problema del maltrato a la vejez involucra desde las políticas públicas hasta las relaciones familiares y el sistema educativo, hay maltratos y discriminaciones que a veces los mayores sufren pero al estar tan normalizadas y naturalizadas no llaman la atención.

Además del claro abandono de parte de los gobiernos en las personas más grandes, el recorte de planes, la mala y además denigrante atención y las pésimas jubilaciones, para nada acordes a lo que es correspondido, también existen los maltratos cotidianos fuera y dentro de sus casa, como el no escucharlos, o no tener en cuenta sus opiniones y decisiones, no visitarlos ni ocuparse.

Las recomendaciones para el cuidado y atención de la persona mayor son:

> Si viven sólos o se quedan sólos en algún momento siempre abrir primero la ventana antes de abrir cuando tocan la puerta, ya que la gente puede aprovecharse de la confiabilidad del adulto.

> No existen trámites por teléfono, antes cualquier llamada que pida claves, documentos o cualquier otro tipo de dato, colgar el teléfono.

> De ser posible, acompañarlos a realizar sus trámites bancarios por seguridad, ya que hay delincuentes que se aprovechan de cada situación para poder robar sin importar la cantidad que sea.

Todavía existen los códigos y el respeto a esa persona mayor, que es escuchada por sus experiencias y sus años y la sabiduría que puede transmitir, pero hoy en día son más los maltratos, no perdamos el respeto.