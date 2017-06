Angelici agradecido: Tévez lo elogió, criticó a Riquelme y pidió por el Estadio

Tras su abrupta salida de Boca para emigrar al fútbol chino, Carlos Tévez rompió el silencio este jueves (15/06) y desató polémicas declaraciones contra Juan Román Riquelme por considerar que “afuera de la cancha deja mucho que desear” por sus continuas críticas para menospreciar al equipo ‘xeneize’ cuando no obtiene buenos resultados.

En declaraciones que concedió al canal TyC Sports, el ‘Apache’ disparó que “es fácil hablar de afuera. Lo que se le critica a Riquelme es que ahora se expresa cuando pierde Boca y gana River. Como ídolo lo respeto, pero siempre trata de tirar abajo a los jugadores actuales de Boca” y agregó que “cuando Román jugaba no tenía periodistas amigos, ahora se sienta en los programas y toma mate con ellos. Es ídolo y tiene la palabra autorizada, pero no le hace bien al club ni al plantel cuando habla”.

Tevez, que fue criticado por haberse marchado para ir a jugar a China, recordó que “cuando Riquelme se tuvo que ir al Barcelona, lo hizo” y opinó que los jugadores del plantel actual “ya se le pararon de manos cuando los critica y eso está bien”.

En ese sentido, Carlos Tevez también criticó la comparación que Riquelme realizó entre el “valor” de una Copa Libertadores y un título en el torneo AFA.

Además, cuestionó a Riquelme tras el último titulo de Boca en que “también cuando salimos campeones dijo que una Libertadores vale diez campeonatos cuando si sos de Boca te alegrarías”.

El primer cruce que hubo entre ambos ídolos boquenses se produjo el 6 de diciembre de 2015 justo el día de las elecciones presidenciales en Boca. En ese momento, habían transcurrido seis meses del regreso del ‘Apache’ a la institución de la ‘Ribera’ y lo había hecho de la mano de Daniel Angelici, quién buscaba su reelección en el club. Tevez no sólo no dudó en apoyar su candidatura sino que ese domingo apareció en el club para acompañarlo en su recorrido por la Bombonera y pedirle a los socios que le dieran su voto. “No me gusta meterme pero creo que hoy es el momento de venir a apoyarlo a Angelici. Es importante que siga, él me trajo al club de vuelta”, declaró Tevez en aquel momento, según publicó este jueves el Diario Deportivo Olé.

La posición que tomó el por entonces 10 de Boca no le cayó nada bien a Riquelme, tenaz opositor de la conducción de Angelici. Tan grande es la distancia que tiene con el presidente que ese domingo, cuando se acercó a la Bombonera para emitir su voto, se produjo un enfrentamiento entre los hinchas que estaban a su favor y los que estaban del lado de Angelici. En ese tiempom Román eligió no hacer declaraciones, no obstante, meses después de que el candidato del oficialismo ganara las elecciones lanzó que “estoy orgulloso de haberlo conseguido todo sin haberle chupado el culo a nadie. Yo nunca apoyé a ningún candidato a presidente. Yo iba y jugaba, no estaba para meterme en esas cosas. Por eso no me gusta cuando algún jugador se mete en las elecciones para darle su apoyo a algún candidato”, según reveló el Diario Olé.

Un par de meses después, en una charla que mantuvo en el programa Pasión por el fútbol que se emite por Canal 13, Riquelme fue consultado por la situación de Tévez y respondió que “yo no me hubiera ido a China. Yo nunca me quise ir. Es el club más grande del mundo. Tuve la suerte de jugar en el Barcelona pero Boca es lo más grande, el dueño del único estadio que se mueve, el hincha es único, y si tenés la suerte de poder ganar, es una maravilla. Boca es mi vida. Me dio todo lo que tengo. Amo mi club. Yo soy Riquelme gracias al club, es como mi vida. Pero bueno, cada uno decide las cosas personales a su manera, más cuando uno tiene cierta edad, ojalá disfrute mucho jugar en China el tiempo que desee”. Y remarcó que, contrariamente a lo que hizo el Apache, él rechazó “ofertas de Inglaterra e Italia” para quedarse.

Por otra parte, el futbolista de 33 años aclaró su salida de Boca, en diciembre último en que “creo que mi silencio molestó más a los periodistas que a la gente. Dijera lo que dijera, iba a caer mal. Yo pensaba que la gente se iba a poner mal igual porque siempre me quiso y me quiere ver con la camiseta de Boca. Fue difícil, yo también tenía que hacer mi duelo”.

Por último, el ‘Apache’ subrayó que “siempre dije que cuando mis ganas no fueran las mismas iba a hacer un paso al costado. Primero dije que no pero después de que pasó el último partido lo hablé con mi esposa y acepté la oferta de China. Realmente creía que no tenía más fuerzas y que si me quedaba le iba a hacer mal al club. Fue duro, eh, hasta mi hija mayor lloraba en el vestuario y me decía que no me vaya”.

Tevez le pegó a Roman, respaldó a Angelici y bancó una nueva bombonera. Estuvo a nada de decir 2 en 6 meses bostero gaspimentero. — Kaiser. (@elkaiser63) 15 de junio de 2017

Tevez elogia a Angelici y crítica a Riquelme, hace todo lo que el hincha de Boca no quiere. — LaGrondona (@LaGrondonaTwitt) 15 de junio de 2017

Tevez declaró que "en Boca es fácil hablar desde afuera". Desde China. A 20.000 km de distancia. — Un Metro Adelantado (@metroadelantado) 15 de junio de 2017

"Gallardo le hizo bien a River" lo dice Tévez, ídolo de Boca. La tiene más clara que algunos hinchas... — Juan Cortese (@juancortese) 15 de junio de 2017

Arevalo viajó a China para que Carlitos Tévez hable bien de Macri, Angelici y mate a Juan Roman Riquelme. A Arevalo lo entiendo, a Tevez no — Leandro Valdés (@leandrovaldes12) 15 de junio de 2017

Tevez bardeo a Riquelme, elogio a Angelici y pidió un nuevo estadio. Todo esto desde China y con los 40 palos. Que lindo ser Riquelmista — Juan Román Riquelme (@YoViARiquelme) 15 de junio de 2017

Tevez defendiendo a Angelici y pegándole a Riquelme. Se enterró solo. Su salida fue por plata. Está nota arreglada es nefasta. — Tomás Brianza (@TomiBrianza) 15 de junio de 2017