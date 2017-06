El 90% de la inversión extranjera de mayo se fue por la ‘bicisenda financiera”

Mayo cerró con un total de ingresos de divisas por inversiones de US$1275 millones. De ese total apenas US$143 millones fueron a inversión extranjera directa. El resto fue a la ‘bicicleta financiera’, donde los inversores aprovechan las altas tasas de interés locales. Además, el mes pasado se detectó una caída de la inversión extranjera directa. Ya son US$4.000 millones los destinados a la especulación en lo que va del año.

"No me sorprende que se hayan desacelerado los flujos de ingreso de divisas de inversión directa, espero que se mantengan así a medida que se acerquen las elecciones, lo mismo vamos a ver con las inversiones de portafolio si el panorama electoral no es claro", dijo Fausto Spotorno de Orlando Ferreres y Asociados al diario El Cronista. "Pero no hay que confundir flujos con decisiones de inversión, los anuncios de inversiones crecen aunque se van a detener más cerca de los comicios", agregó.

El titular del BCRA, Federico Sturzenegger, reitera una y otra vez que los que apuestan por las altas tasas en pesos corren el riesgo de un salto del tipo de cambio, es decir no tienen una verdadera cobertura.

Sin embargo, hoy ganan los que apuestan a que se mantendrán las condiciones de tasas altas (le ganan por varios puntos a la inflación) y un dólar que tendrá poco movimiento en los últimos meses, acota el portal Infobae y cita a la consultora Econviews que dirige Miguel Kiguel, que pronosticó que la tasa de referencia del Central comenzará a bajar a partir de julio por los menores índices de inflación. Según esta proyección, el mes próximo caería 0,75 puntos básicos, es decir de 26,25% a 25,50% anual. Se trata de un rendimiento todavía muy atractivo, teniendo en cuenta que para julio se espera una inflación acumulada en 12 meses de sólo 21%. Al mismo tiempo, avizoran un tipo de cambio muy tranquilo por lo menos hasta agosto. Se supone que a medida que se acerquen las elecciones legislativas podría haber más cobertura desde el punto de vista inversor, lo que podría derivar en un salto mayor de la divisa.

Si bien el ingreso de divisas por inversiones de portafolio fue mayor en abril que en mayo, la salida de inversiones de argentinos hacia el exterior fue más grande en abril. Así, el ingreso bruto por inversiones de cartera había quedado en sólo u$s 149 millones en abril, lo que implica una suba de casi 500% intermensual.

Los datos, incluidos en el Informe de Balance Cambiario del Banco Central (BCRA), detallan que parte de la entrada de inversiones de cartera “u$s 630 millones” tuvo como destino inversiones en dólares, con lo que no ayudó a la apreciación del peso.

"Por lo tanto, los ingresos para inversiones de cartera de no residentes en pesos rondaron los u$s 250 millones, unos u$s 100 millones por encima de lo observado el mes previo y u$s 290 millones por debajo del récord del mes de marzo por u$s 540 millones", consignó el informe del BCRA.