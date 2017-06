Veladero retoma su operación, en forma gradual

Comunicado de los responsables de la Mina Veladero, confirmando un anticipo de Urgente24:

"Confirmamos que hoy hemos recibido de las autoridades gubernamentales y judiciales la notificación del levantamiento de las restricciones operativas al valle de lixiviación de Veladero, después de introducir extensas mejoras al sistema.



Como resultado, la compañía comenzará a poner en servicio en forma gradual el sistema recientemente instalado de tuberías y válvulas en el área de procesos.

Las modificaciones a la instalación de lixiviación en pilas incluyen la sustitución de tuberías corrugadas por otras de plástico de alta densidad, un nuevo sistema de válvulas para permitir un mayor control de los flujos de soluciones y una nueva área de contención terciaria fuera de la berma existente.



En combinación con este trabajo, la mina también está implementando nuevos programas de capacitación y desarrollo para empleados y miembros de la comunidad, con un enfoque en aumentar el empleo local. Esto refleja un compromiso a largo plazo con el desarrollo de la provincia de San Juan."

El ministro de Minería, Alberto Hensel, fue concreto sobre el proceso: “con las pruebas que hemos realizado esta semana, el sistema funciona sin ninguna pérdida. Para asegurar que no haya problemas, el agregado de solución será de manera paulatina y demorará entre 30 y 45 días”.

Antes de llegar a una alianza comercial con la empresa estatal china Shandong, por la compra de la mitad de Veladero, la empresa Barrick realizó una estimación de producción anual de oro que alcanzaba las 830 mil onzas, lo que implica que por los 80 días que estuvo frenada la actividad, la sociedad china-canadiense se perdió de generar cerca de 180 mil onzas de ese total.

Según especialistas consultados, con la cotización actual del oro, us$ 1.260 dólares, esa cantidad de mineral no producido significa una baja de us$ 230 millones para la empresa, lo que repercute también en las arcas provinciales, por la percepción del 3% en concepto de regalías. La cifra traducida en pesos y que no llegarán a las cuentas provinciales, alcanza el valor estimado de los $110 millones."



La Justicia de San Juan

El juez de San Juan, Pablo Oritja, le dijo al programa local Diario de Mediodía, que la empresa Barrick fue notificada sobre el levantamiento del freno a la mina Veladero. "Efectivamente se ha levantado la medida cautelar en virtud de un pedido específico que realizó la empresa, que estaba acompañado por el informe del Ministerio de Minería", detalló el juez.



Asimismo remarcó que "se han cumplimentado todas las obras que se habían exigido" luego de que ocurriera un tercer accidente en la minera. "Las medidas cautelares que siempre he hecho han sido por los informes que ha realizado el Ministerio de Minería. En este caso particular, no concurrí a la inspección ocular", expresó.



En este sentido, relató que no pudo subir con las autoridades y que tal inspección no se podía postergar por el mal tiempo que hay en Cordillera. "Ellos igual la semana pasada nos habían informado que el avance de las obras presentaban un 75 por ciento", afirmó.

Consultado por la investigación con respecto a los responsables o las causas que determinaron el incidente, el letrado de Jáchal sostuvo que "continúa la investigación y el levantamiento de la medida cautelar no suspende el proceso de amparo".

"Esto requiere la resolución del conflicto", explicó.