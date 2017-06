¿Qué es más polémico, tomar mates con periodistas o comer asado con barras?

Las declaraciones de Tévez -desde TyC Sports- sobre los mates que se toma Riquelme con ciertos periodistas, rápidamente llegaron a Fox Sports, cuyo staff se mostró muy enfurecido, porque es esa pantalla la que elige Juan Roman para hacer sus declaraciones, gracias a la amistad que lo une con Sebastián 'Pollo' Vignolo.

Fue entonces '90 Minutos' el espacio que más crítico por sus dichos y uno de los que echó nafta al fuego fue Diego Latorre, quien inmortalizó la frase "Boca parece un cabaret": "Me da la sensación de que Tévez se ha ido alejando lentamente de ese pibe de barrio y Riquelme no".

Angelici agradecido: Tévez lo elogió, criticó a Riquelme y pidió por el Estadio

También se sumó Sergio Gendler: "Fuimos testigos que cuando Carlitos no tenía para comer, Román le daba de comer. Le daba botines, buzos. Y ahora escupe su mano ¿Ustedes se olvidan que Roman no jugó un Mundial por culpa de Tévez?".

Y desempolvaron una entrevista de 2002 de ESPN, en donde El 'Apache' celebró: "Me pone muy contento que se le haya dado el pase al Barcelona a Román. Encima me deja de todo. Siempre me dio los botines, me deja el buzo con el que él siempre concentró, me dio todo. Es algo que no me voy a olvidar".

Así trataba Juan Román Riquelme a Carlitos Tevez cuando todavía no era nadie en el Fútbol. pic.twitter.com/KVe0fmqVD4 — Juan Román Riquelme (@YoViARiquelme) 1 de mayo de 2016

Dale dale dale bo

Aunque le duela algunos

Ex jugadores

Ya se viene boca campeón

Dale dale dale bo — Dıego danıel tevez (@DegoTevez) 15 de junio de 2017

Rápidamente, las redes sociales comenzaron a hacerse eco de la discusión con chicanas, chistes, archivos y hasta defensas de los hinchas de River hacia Juan Román Riquelme (y algunos aprovecharon para 'gastar' a Latorre):

A Tevez? Le agradezco y lo quiero

A Riquelme? Le agradezco y lo quiero

A Boca? Lo amo más que a nadie

A Latorre? Le meto la puntita — 18 Inalcanzables (@18inalcanzabls) 16 de junio de 2017

Riquelme es el ídolo de boca dio todo por esa camiseta. Pero lo que dijo tevez es verdad. Adentro de la cancha una cosa, afuera otra — Luujii (@LujanDiiaz) 16 de junio de 2017

#FSRadioSur | @dflatorre: "Me da la sensación de que Tevez se ha ido alejando lentamente de ese pibe de barrio y Riquelme no". pic.twitter.com/ZT0cUli2Ms — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 15 de junio de 2017

#FSRadioSur - Tevez: "Riquelme cuando jugaba no tenía amigos periodistas y ahora toma mates con ellos". pic.twitter.com/fowN0UadzY — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 15 de junio de 2017

Tevez 2016: "Yo no soy un cagón qe a la primera que le va mal se vá."

Tevez 2017: "Tomé la decisión de irme, todos saben la presión de Boca" — LB#21 Martín (@RoberXeneize10) 16 de junio de 2017

Arevalo viajó a China para que Carlitos Tévez hable bien de Macri, Angelici y mate a Juan Roman Riquelme. A Arevalo lo entiendo, a Tevez no — Leandro Valdés (@leandrovaldes12) 15 de junio de 2017

A Juan Román Riquelme lo respetamos hasta los hinchas de River diferencias de un crack de la historia y el que se fue a China .. — (@charimelina) 15 de junio de 2017

Tévez supuestamente la PLATA NO ERA LA FELICIDAD, como nos mentiste, te fuiste a robar a china y ahora HABLAS MAL DE ROMÁN, no eh. — BOSTERO (@Rodriguez0k) 15 de junio de 2017

En que te convirtieron carlitos. Te comieron la cabeza y hoy lo dejaste en evidencia. Que lejos quedo el "soy amigo de Román".. pic.twitter.com/TuUFmD3W1o — Tomás Brianza (@TomiBrianza) 15 de junio de 2017

Tevez elogia a Angelici y crítica a Riquelme, hace todo lo que el hincha de Boca no quiere. — LaGrondona (@LaGrondonaTwitt) 15 de junio de 2017

"Riquelme toma mate con los periodistas", se queja Tevez, que come asados con la barrabrava. — Julian Iglesias (@juliandiglesias) 15 de junio de 2017

Perdón, pero se me metió un te extraño Riquelme en el ojo pic.twitter.com/AMliRUEHzl — Juan Román Riquelme (@YoViARiquelme) 15 de junio de 2017

Tevez: "Una de las cuestiones que se le critica a Riquelme es que sale a hablar cuando Boca pierde y cuando River gana". pic.twitter.com/8HmMgSOMQV — Nicolás (@nicolasmirelman) 15 de junio de 2017

Archivo: "Si tengo algo que decirle a Riquelme, se lo voy a decir a él y no públicamente" (Tévez) pic.twitter.com/MMOaH8Svfi — Rashid (@AliRashidGarcia) 15 de junio de 2017