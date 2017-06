Amenaza K a Randazzo: "Se equivoca, lo va a pagar toda su vida"

Todavía no se presentaron las candidaturas –falta una semana- y desde la flamante Unión Ciudadana que presentó Cristina Fernández para competir por afuera del PJ empezaron las chicanas contra Florencio Randazzo.

Este viernes (16/6) el intendente de Ensenada Mario Secco, aseguró que el ex ministro del Interior y Transporte de Cristina "es un fracasado, que no puede ganar ni en Chivilcoy", e insistió en ese sentido que "no existe" al lado de la ex presidenta.

Además, Secco hizo una amenaza velada a Randazzo: “El ‘Flaco’ se equivoca tremendamente, lo va a pagar toda su vida", afirmó acerca de su decisión de no conformar una lista única con el espacio cristinista. Aunque luego Secco intentó relativizar la importancia del exfuncionario y dijo no querer "distraer durante dos meses con el Flaco" porque el adversario es "otro", en alusión al gobierno de Mauricio Macri.

"Nos fuimos de Partido Justicialista porque había un par de compañeros que nos querían hacer jugar una contienda que no estamos de acuerdo para nada", explicó Secco

"El 97 por ciento de los dirigentes dijo 'tomá Randazzo, ya que querés lastimar, quedate con el PJ y hacé lo que quieras'", ilustró el jefe comunal visiblemente molesto.

Secco además deslizó que Cristina Fernández "no quiere ser candidata", pero que son los miembros de la flamante alianza quienes se lo están "pidiendo".

En relación a la conformación de Unidad Ciudadana, afirmó en declaraciones a Radio Del Plata que “nosotros nos fuimos, nos armamos un frente político. Los que estamos de este lado jamás le perdonaremos al Flaco lo que está haciendo. Es una cosa personalista y caprichosa".