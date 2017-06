Abal Medina: "No estamos esperando que nadie llame a nadie"

El senador nacional del Frente para la Victoria alineado con Florencio Randazzo, Juan Manuel Abal Medina, descartó "totalmente” una lista de unidad en el peronismo bonaerense y consideró como "desacertada" la estrategia del kirchnerismo de no competir en las PASO dentro del PJ. Además, aclaró que "no estamos esperando que nadie llame por teléfono a nadie". En el cristinismo había gestiones para que el ex ministro baje su candidatura.

