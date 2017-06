Dalbón, golpeado por un taxista: "Me dijo 'te llevo pero te voy a matar'"

Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Fernández, fue golpeado por un taxista que lo reconoció y se negó a llevarlo, por lo que debieron hospitalizarlo.

"El taxista me llevaba en su coche y me preguntó: '¿Cómo podés defender a esa corrupta?", relató Dalbón este viernes (16/06). En ese contexto recordó haberle contestado que la ex Presidente "no es corrupta y es inocente hasta que eventualmente se la condene".



El defensor de la ex Jefa de Estado aseguró que entonces el chofer le preguntó por qué no se bajaba del auto, y que él le contestó que "tenía la obligación" de llevarlo. Ante esto, y según su versión, el conductor lo increpó: "Me dijo okey, te llevo pero te voy a matar".



Luego de relatar lo sucedido, el abogado se quejó "del odio visceral que, lamentablemente, existe en este país", según consignó la agencia DyN y publica Perfil.



Según habían indicado más temprano las versiones periodísticas, Dalbón se subió anoche a un taxi en la esquina de la avenida Las Heras y la calle Rodríguez Peña, en Recoleta. Durante el trayecto discutió con el chofer, que lo reconoció y lo increpó por defender a la ex presidente, y al llegar a la esquina de la avenida Córdoba y Talcahuano, en el límite de los barrios de Retiro y San Nicolás, hubo un forcejeo entre ambos.



El chofer se negó a continuar con el viaje pero Dalbón le dijo que tenía la obligación de llevarlo. El entredicho fue subiendo de tono hasta que terminó en una pelea con golpes de puño a la altura de Córdoba y Talcahuano, cerca de Tribunales.



Los voceros añadieron que el taxista le propinó una golpiza a Dalbón y escapó, aparentemente llevándose dinero y pertenencias de la víctima.



El abogado, que presentaba golpes en la cara, llegó hasta la comisaría tercera, desde donde lo trasladaron en una ambulancia del SAME al Hospital Ramos Mejía. Poco después, luego de recibir las primeras curaciones, fue derivado al Sanatorio Finochietto y dado de alta a las horas.



Adrián Carpineta, telefonista del SAME, confirmó la llamada de pedido de auxilio, y dijo que "a las dos de la mañana, la ambulancia fue enviada a la calle Tucumán 1560. De ahí vino al hospital Ramos Mejía y dos horas después, una ambulancia de OSDE lo trasladó a la Clínica Finochietto".



"Tenía escoriaciones, golpes en la cabeza y le habían lastimado un dedo", contó el telefonista, quien confirmó la versión de que "fue agredido al ser reconocido como el abogado de Cristina".