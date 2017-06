"Hoy por hoy le ganamos a Lousteau"

CIUDAD DE BUENOS AIRES. En la Ciudad se presentaron 7 alianzas, de las cuales Unidad Porteña es el que más cantidad de partidos políticos aglutina, entre peronismo, kirchnerismo y partidos progresistas. Entre ellos está el legislador porteño, Gustavo Vera, quien le dijo a Télam Radio que el escenario en capital federal es “difícil”, pero aseguró que el frente que lanzó junto a Guillermo Moreno, “Peronismo para el Bien Común”, le gana a Martín Lousteau.



"Parte de los datos que venimos recopilando en el último tiempo ubican a este frente con un piso de 25% de votos, lo cual es muy alto", aseguró Vera quien reconoció que "la fusión de partidos aportó 6 o 7 puntos más de lo que habitualmente sacaba el Frente Para la Victoria".

"Hoy hay una diferencia de 10 puntos y te lo reconocen desde el propio espacio de Lousteau", auguró el optimista titular de Fundación La Alameda.



Vera, quien confirma que es amigo de Francisco, aseguró sentirse molesto de que lo tilden como el candidato del Papa. "Es algo que me incomoda. Jamás dije que era ni vocero ni candidato del Papa, simplemente soy su amigo y colaboro con Francisco en temas que tiene que ver con la lucha contra la trata de personas y el crimen organizado. Tendremos una actividad al respecto en el Vaticano en breve".



También: "La Ciudad tiene $178 mil millones de presupuesto para 3 millones de habitantes. Comparalo con La Matanza, que tiene más o menos la misma cantidad de habitantes y se administra con $6 mil millones. En este contexto, en la Ciudad creció la pobreza e indigencia del 13% al 18%, desocupación del 8% al 9% y hay 26 mil personas en situación de calle, por mencionar los temas más sensibles. Esto considerando que para Desarrollo Social, hay $8200 millones, el presupuesto total de La Matanza y Merlo juntos."



"Las paritarias estuvieron en el orden del 20% cuando pudieron ser superiores", dijo Vera y volvió a comparar la capital federal con el distrito que gobierna Verónica Magario en el conurbano bonaerense (algo que casualmente, ella también hace últimamente). "La Matanza da aumentos a empleados públicos de arriba del 30%, en la Provincia de San Luis también fue superior"



En este sentido, consignó que "le están haciendo perder el poder adquisitivo a los trabajadores, algo que no se está resolviendo por inutilidad, porque acá plata es lo que sobra".



Unidad Porteña congrega a 17 partidos de la Ciudad, que consideran van hacerle frente e incluso ganarle al ex embajador Martín Lousteau. Mientras, el economista, resignado a dar pelea desde el frente Evolución (iba a llamarse Evolución Ciudadana, pero prestaba a la confusión con el frente que lanzó Cristina Kirchner, Unidad Ciudadana), y no desde Cambiemos, anticipa un debate que asegura será contra Elisa Carrió, aunque desde su entorno deslizan que el objetivo real es renovar y posicionarse en la Legislatura porteña y meter diputados propios en el Congreso para afianzarse de cara a los comicios para Jefe de Gobierno del 2019.