Funcionario de Macri cuestionó el bloqueo a Uber de Lapadú & amigos

Héctor María Huici, secretario de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Nación, dijo en el marco de las jornadas por el #InternetDay organizadas por la Camara Argentina de Internet (CABASE): “Vemos con preocupación un fallo dictado por un juez contravencional de la Ciudad de Buenos Aires que ordena cual si fuera Juez Federal bloquear urbi et orbi una aplicación”.

Y alertó lo siguiente:

> “Creo que esto es un riesgo para la innovación donde el remedio, como dice el refrán, seguramente en este caso yo lo creo, es peor que la enfermedad”.



> “La primera lección cuando escribimos normas tiene que ser ‘no hay que matar la innovación´. Hay que promover y facilitar la innovación y en todo caso tomar el riesgo de que la innovación pueda traer problemas y después ver como abordamos esos problemas”.



> “Nosotros vemos permanentemente en el mundo de la economía digital innovaciones que desafían negocios tradicionales: el negocio del transporte. No hace falta que mencione, y menos en la Ciudad de Buenos Aires, el conflicto a que ha dado lugar la innovación con Uber. El conflicto que no tenemos todavía acá pero sí en otras ciudades que se ha visto con la industria hotelera por empresas que lo que hacen, tecnología de por medio, es hacer posible que negocios que tranquilamente podrían haber existido antes hoy tengan una escala impresionante. ¿Producto de qué? Producto de que se ha abaratado enormemente el costo de transacción”.

“Cualquiera podía llevar en su auto a un vecino a algún lado y cobrarle. Ahora montar este negocio en escala era imposible de hacer por una cuestión de costos. Hoy la tecnología ha permitido que se desarrolle y trae conflictos. Obviamente, estos conflictos se presentan en el mundo que nos toca vivir cuando hay interacción entre el mundo de lo digital y el mundo de lo físico. Y en ese sentido”.que ordena cual si fuera Juez Federal bloquear urbi et orbi una aplicación. Y no estoy abriendo juicio acá sobre cómo debe regularse o dejar de regularse en el mundo físico el tema del transporte. Sí creo que es muy peligroso para la innovación y que sería un retroceso que cualquier Juez Contravencional, o de Paz, o de Faltas, o incluso Provincial se arrogara la potestad de disponer el bloqueo urbi et orbi de una aplicación o de una página de Internet.