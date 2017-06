"Como no hay problemas en el país, Macri se reúne con chimenteros y con Sampaoli"

El presidente Mauricio Macri recibió este viernes (16/06) en la Quinta de Olivos al flamante DT de la Selección Argentina de Fútbol, Jorge Sampaoli. Del almuerzo también participaron Claudio 'Chiqui' Tapia y Daniel Angelici, presidente y vice de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) respectivamente.



Según trascendió, fue Macri quien insistió para que el DT asista al encuentro, pese a las diferencias políticas entre ambos. Cabe recordar que el entrenador nacido en Casilda siempre reconoció su adhesión al peronismo y no hace mucho tiempo expresó: "Admiro a Cristina Kirchner y siempre me guié por sus valores y los de Néstor. Me identifico con ellos porque lucharon contra los poderes de turno. Más allá de ser de izquierda o derecha, lo que uno quiere ver es que la gente llegue feliz a fin de mes. Sé que con Macri habrá cambios rotundos. Ojalá se mantenga todo lo que se logró"

Por estas diferencias, en el almuerzo sólo se hablaría de cuestiones vinculadas al fútbol.

El periodista de Animales Sueltos, Nicolás Distasio, contó que el DT se había negado en principio a una reunión con Macri y sólo aceptó por pedido expreso de Tapia. "Sampaoli pidió que no haya cámaras y que no se pueda sacar fotos. Tampoco habrá micrófonos. Él no está feliz de ir. Está muy preocupado por los temas sociales de la Argentina como el conflicto docente", dijo Distasio.



Sampaoli llegó esta semana al país luego de su debut en el cargo con sendos triunfos en amistosos disputados en Australia y Singapur ante Brasil y el representativo de esa ciudad-estado asiática.

En Twitter pueden leerse muchas críticas hacia Macri por este encuentro, y hay quienes recordaron que la semana pasada el Presidente se reunió con periodistas de la farándula, como si en el país no hubiera problemas importantes que atender. Otros, en cambio, bromearon con que la Selección quedará afuera del Mundial por la presunta mala suerte que transmitiría el mandatario.

& Vergonzoso que #macri se reúna con #sampaoli mientras crecen los despidos y la ola de inseguridad. Hay cosas más importantes sr presidente — Los profesionales (@xProfesionales) 16 de junio de 2017

Yo soy muy ignorante, x eso me pregunto q tiene q hacer el entrenador Sampaoli,almorzando con el Presidente. No conocía su amistad. — Betiana Casares (@CasaresBetiana) 16 de junio de 2017

La gente se esta quedando sin pensión pero al muchacho le parece mas importante morfar con sampaoli!. https://t.co/M7SmEQJNyO — Facu SL (@FacuNahuel92) 16 de junio de 2017

"La verdad, el día de hoy caracteriza mi gestión" le comentaba Mauricio Macri a Jorge Sampaoli en el almuerzo de este viernes — Esteban Díaz (@estebandiaz14) 16 de junio de 2017

Como no hay ningún problema, en este momento Fatiga esta reunido en Olivos con... SAMPAOLI! No labures a ver si te traumas, Fati!! — Alejandro Alvarez (@makor1970) 16 de junio de 2017

A esta hora, corre verdadero peligro la clasificación a Rusia 2018. Adivina con quien está almorzando Sampaoli???? — Guille Lacaze (@GuillermoLacaze) 16 de junio de 2017

#Macri hablando de fútbol con Sampaoli en Olivos... Total no hay temas más importantes en su agenda!!! — Alfredo Aydar (@AydarAlfredo) 16 de junio de 2017

@mauriciomacri Sr presidente realmente es una vergüenza q Ud en este momento almuerce con la comitiva AFA y Sampaoli/preocúpese x Pensiones — Fabian Aguero (@fourliverpool) 16 de junio de 2017

Macri y Sampaoli se reúnen a almorzar. Una pérdida de tiempo habiendo otras prioridades, si el país anduviera mejor no jodería. Pero no. — PaΨ* (@FrancoRonzetti) 16 de junio de 2017