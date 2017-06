Detuvieron a un ex jefe de la Federal investigado por coimas

El ex comisario Guillermo Calviño, anterior jefe de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal, se entregó este viernes (16/06) ante la Justicia, luego de que el juez de instrucción Ricardo Farías pidiera su detención en el marco de la causa por supuesta asociación ilícita. En dicha investigación se encuentra detenido el ex jefe de la Policía de la Ciudad, José Potocar.



Tanto Calviño como Potocar están acusados de liderar una asociación ilícita integrada por policías que recaudaba dinero a cambio de seguridad.



El juez Farías libró la orden de detención contra Calviño, tras hacer lugar a un pedido en ese sentido del fiscal de instrucción José María Campagnoli.



Está previsto que el comisario general declare el próximo lunes ante la Justicia, acusado de participar en la asociación ilícita que cobraba coimas a comerciantes y trapitos de la zona de Saavedra y Núñez, a cambio de protección policial.



Potocar, señalado como el jefe del grupo, se encuentra detenido desde el 25 de abril pasado, ante la presunción de que en libertad podía entorpecer la investigación.



Los hechos investigados tuvieron lugar cuando el ex jefe de la Policía de la Ciudad era director general de Comisarías (DGC) de la Policía Federal y tenía el manejo de las seccionales porteñas.