La charla casual con 'Sergio' o las bases del Relato macrista

Mauricio Macri difundió este viernes un video de una charla telefónica que mantuvo con una persona que antes le había enviado una carta y que resulta ser un desilusionado con el gobierno de Cambiemos. Si bien la conversación se presenta como una casual con un ciudadano de a pie, la misma incluye importantes definiciones políticas del Presidente.

En el video de casi 10 minutos, editado y publicado en su cuenta de Facebook, Macri conversa con Sergio, quien se presenta en su carta como "un argentino que apostó y hoy siente que se equivocó". En su misiva, el hombre de 47 años le reprocha, entre otras cosas, que la plata no le rinde en el supermercado, que nunca llegó a beneficiarse con la modificación del impuesto a las Ganancias, que no puede acceder a un crédito hipotecario o que "todos los que robaron la plata todavía no la devolvieron".

"Te creí y creo que me fallaste... Esa sensación de que me defraudaste no está buena. Ahora explicame, ¿qué hago con esto que me pasa?", señala Sergio en su carta.

Macri le responde que "entiende" algunas cosas que plantea y hasta la reconoce "la razón". Sin embargo, el discurso del Presidente transita más por la senda de la defensa de su modelo y la crítica contra el Gobierno anterior, los jueces, y los empresarios, en lo que se convierte en un fuerte alegato político.

"En este corto plazo estuvimos sacando la mugre debajo de la alfombra", dice Macri aludiendo a la 'herencia' que le dejó el kirchnerismo. Defendió el aumento de tarifas en los servicios al argumentar que el gobierno anterior "se había gastado las reservas de energía para darla gratis". Dijo que "tuvimos que aumentar todos los servicios" pero que eso sólo "le cuesta entre un 5% y un 10% más" a la gente para llegar a fin de mes "porque ahora paga cosas que antes no pagaba".

En otro tramo, Macri relativiza la situación de Sergio, que dice ser un vendedor que trabaja por comisión, al señalar que otras personas "no tienen laburo". Sin embargo, reconocer que "esto" (la economía) "tarda en moverse y arrancar".

En cuanto a la Justicia, el Presidente dice que se "desespera" porque "los que hicieron estas cagadas y encima se robaron el país sigan caminando por la calle por los jueces que tenemos". Dijo que se puso como ante las denuncias en su contra que "son un invento", él se puso a disposición y que los jueces tienen que decir "quién de todos los que se fueron robaron". "Pero los jueces dan vueltas y no hay nada peor que la impunidad", dijo.

Al momento de hablar de la inflación, Macri le consulta a Sergio si reconoce que la inflación ha cedido en los últimos 2 meses. Éste coincide y dice que se ve "todo más frenado", hace hincapié en que tuvo que cambiar sus hábitos de comprar e ir a mercados mayoristas. Es ahí cuando Macri arremete contras los "empresarios vivos que cada vez que la inflación es 2 te enchufan 4 y por las dudas te enchufan 8".

Aprovechó el Presidente para despotricar contra "un sistema cerrado" en el que no hay competencia con las importaciones, pero reivindicó estas últimas y citó por caso la apertura en computadoras que bajó los precios. "Uno quiere cuidar el empleo y restringe las importaciones, pero que termina pasando es que el precio local es el doble que el chileno". En esa misma línea, hizo una alusión a mejorar la productividad a través de "un sistema en los que los empresarios junto con los gremios trabajen para que las cosas se produzcan a menor valor".

Hacia el final de la charla, Macri se refiere al tiempo que lleva "el cambio cultural" que propone. "Soy el primero en enloquecer. ¿Qué mas puedo hacer para que esto vaya mas rapido?Lleva su tiempo, lamentablemente. No hay otro camino", dijo.