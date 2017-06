Discapacidad: Otra vez el silencio de Carrió

Ya sucedió con el ajuste de tarifas que realizó en sus inicios la Administración Macri: graves errores en la comunicación y ejecución de una medida de gobierno, que luego obliga al Ejecutivo Nacional a un retroceso apresurado. Y también sucedió con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación acerca de los militares presos y el 2x1: Elisa Carrió toma distancia de la coyuntura, aún cuando ella se encuentra en campaña en Ciudad de Buenos Aires. En medio de la polémica por el recorte por las las pensiones no contributivas, Guillermo Badino, presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales intentó justificar el nuevo ajuste practicado y consideró que "una persona con síndrome de down no es sujeto de derecho de esta pensión, Puede trabajar si lo ​deseara". ​Urgente 24 pudo saber que el Gobierno nacional no cumple con lo establecido en la ley del Sistema de Protección Integral de los Discapacitados por el cual el Estado Nacional está obligado a cubrir al menos el 4 % de su plantilla de personal con personas con algún tipo de discapacidad. En su último informe en la Cámara de Diputados, el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, especificó que el cupo asciende sólo al 0,95%. Ahora, la oposición critica pero en el Congreso todos se hicieron los distraídos. El presupuesto 2017 aprobado por mayoría ​​contemplaba la baja de pensiones no contibutivas. Carrió ​hizo "mutis por el foro"​ y vot​ó​ afirmativamente​​.​

