"Estamos en problemas si no afrontamos los cambios"

VICTORIA (Entre Ríos). Estamos en serios problemas si no afrontamos los cambios.

Voy a escribir esta nota en primera persona, tan solo al efecto de hacerme responsable de lo que digo sin el escudo de las generalizaciones de los pensamientos colectivos.

Ejerzo el oficio del periodismo desde 1986, este dato es solo para enmarcar el lugar desde donde hablo, mi vínculo con la sociedad es desde el periodismo y la política.

Desde ese lugar digo que hay una realidad que las élites arcaicas están metiendo bajo la alfombra.

Esas élites arcaicas en Entre Ríos, manejan la política tanto en el gobierno del Frente para la Victoria como en las cúpulas pretendidamente mayoritarias de la Unión Cívica Radical.

Este partido en el que crecí, el que cobijó los sueños y los ideales de gobernadores, legisladores, políticos cuyos liderazgos trascendieron y aún hoy son recordados por sus conductas, por su honestidad, por sus valores no debe perder la oportunidad de transformarse.

Estamos en el último tramo del armado electoral para las elecciones de octubre, el resultado va a determinar el grado de convicción al cambio que tiene la sociedad.

Pero para que la sociedad elija con una conciencia despierta, tiene que tener acceso a la verdad.

Las construcciones basadas en acuerdos de cúpulas firmados entre gallos y medianoche, están en las antípodas de la política del siglo XXI.

Tienen los contratos vencidos, ya no representan a nadie más que a sus propios pequeños intereses, siguen ocupando el futuro y postergando el cambio.

¡Qué flaco favor le hacen al gobierno nacional! Parece un chiste escuchar las declamaciones, "somos Cambiemos". No señores, no son "cambiemos", la sociedad que ustedes no escuchan, que ustedes no ven es "cambiemos".

La sociedad entrerriana aún, no encontró el camino que le permita salir del régimen al que lo sometió el Kirchnerismo.

El radicalismo tiene la obligación de dar el contenido al cambio en el interior del país y más aún en las provincias como Entre Ríos donde todavía no hemos podido trasformar la realidad.

Si los inquilinos del poder en las cúpulas cada vez más chicas del radicalismo entrerriano, pescadores en peceras, aferrados como náufragos a tablas podridas, no entienden, no abren su conciencia, no cambian, condenan otra vez a la sociedad al camino de la oscuridad.

Desde Jorge Busti, Sergio Urribarri, y los nuevos delegados del poder impune en la provincia, pasando por la justicia cooptada, (lean por favor el libro de Daniel Enz, El Clan), con un radicalismo que, salvo honrosas excepciones ha estado y pretende seguir estando sordo y ciego llegamos a una sociedad condenada a la falta de verdad y justicia.

He tenido la oportunidad de ver y escuchar desde hace algunos meses, las voces que no se escuchan, las personas que no se ven.

Cambiemos está ahí, en el corazón de la gente, en el camino virtuoso, en el reclamo de justicia.

La ideología se ha transformado en superstición, hablarle de derechas e izquierdas a la sociedad es como contarle el cuento de Caperucita Roja a un chico de tres años que sabe, mejor que su papá, que los lobos no se comen a la gente.

Y no digo que la muerte de la ideologías sea algo bueno o algo malo, digo que la ideología hoy, es la verdad, la justicia, la libertad, la vida digna, la igualdad de oportunidades que da la educación pública, la salud que debe garantizar el Estado a todos y a los niños y los viejos en especial.

Digo por último, aunque no se escuche o no se entienda: Tengan grandeza, la vida hay que vivirla cada día como si hoy fuéramos a morir. ¿Cuantos de nosotros si muriéramos hoy cerraríamos los ojos en paz?