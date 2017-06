Massa contra el 'partido del balotaje' pregunta qué pasa con el IVA

Rodeado de vecinos de Lomas de Zamora, el diputado Sergio Massa anunció: “Ya llegamos a 1.500.000 firmas, necesitamos que nos sigan acompañando para exigirle al Congreso tratar la ley que termina con el curro de los supermercados y que propone la rebaja del IVA en alimentos de la canasta básica, porque esta es la mejor forma que tiene un hogar para recuperar casi $1.000 por mes. Es una vergüenza que el Estado esté cobrando hoy impuestos para poder comer, le piden un esfuerzo a la gente mientras le aumentan los impuestos".

Massa llegó al suroeste del GBA junto a las diputadas Margarita Stolbizer y Victoria Donda, para dialogar con los vecinos sobre la propuesta “Bajemos los Precios” de 1País -desde la esquina de España y Laprida hacia todas las mesas instaladas para firmar el petitorio "Bajemos los precios", que propone bajar los precios de 11 productos de la canasta básica, a partir de la eliminación del IVA y de otros gravámenes de la cadena de alimentos, además de límites y penalizaciones a prácticas abusivas.

“El Congreso no se puede hacer el distraído ni hablar de pelea política, porque cuando se tuvieron que juntar los diputados de Cristina y de Macri para aumentarse 30 mil pesos, no hubo grieta. Esperamos que ahora tengan el coraje de juntarse para resolver la rebaja del IVA en luz, gas y alimentos de la canasta básica para que las familias puedan recuperar ingreso”, continuó.



Respecto a esto, Stolbizer aseguró: "El gobierno parece un comentarista de los problemas de la gente. Los argentinos sufren la inflación, la pobreza, la caída del empleo y fundamentalmente el costo de los alimentos. Ese es el eje de nuestra campaña porque es el eje de lo que le pasa a la gente todos los días".



Donda dijo: "En un programa dijeron que el kirchnerismo sólo le responde al macrismo, y que el macrismo sólo le responde al kirchnerismo. Eso a mí me encanta, porque es una pelea entre ellos y 1País está por encima de esa discusión. Nosotros avanzamos en la calle, con propuestas, con decisión sobre los problemas de la gente. Las chicanas se las dejamos a ellos, nosotros trabajamos".

Los vecinos del municipio plantearon el tema de la inseguridad en la zona. Massa les explicó: “Inversión en seguridad significa esfuerzo en prevención, pero el segundo gran drama es la Justicia, porque si la policía detiene y la Justicia libera, estamos frente a la misma situación. Tenemos que terminar con la connivencia entre la Justicia, la policía y la droga. Para eso tenemos que cambiar el mecanismo en materia procesal para permitir que los fiscales puedan allanar directamente los lugares donde venden droga. Nosotros creemos que hay que avanzar con una reforma procesal que es muy simple, que le da la facultad a los fiscales de allanar libremente. Lugar que venda droga, lugar que sea allanado".

Partido del Balotaje

Antes, en la presentación del espacio 1País en la 6ta. Sección Electoral, en el club Quilmes, de Tres Arroyos, Massa afirmó: "La Argentina tiene que derrotar la idea de dos que se pelean por el poder. Hay que construir un sólo país. Hay gente que siente, mirando el pasado, indignación por la corrupción, y gente que mirando el presente siente la angustia y la decepción de un gobierno que piensa en muy poquitos. Y nosotros, tenemos la responsabilidad de construir una alternativa que le dé a los argentinos esperanza y ponga en la agenda central a las Pymes, a los trabajadores, a los jubilados y a quienes no tienen trabajo pero quieren tenerlo y ganarse la vida a partir de su esfuerzo".



Luego del acto y de un encuentro con una organización de familias de Tres Arroyos damnificadas por la quita de las pensiones no contributivas por discapacidad, Sergio Massa afirmó: "Las personas con discapacidad y la Argentina necesitan un Estado presente que las cuide, un Estado sensible. Que las cuentas públicas puedan cerrar recortando pensiones es ser incapacitados en lo peor que pueden tener en política: la insensibilidad, la hipocresía y el cinismo. La Argentina necesita cuidar e incluir, darles herramientas a las personas con discapacidad, ese es el rol del Estado".



Massa también afirmó: "Tenemos que derrotar la idea de que el reemplazo del ajuste es la corrupción. La Argentina no puede debatirse entre eso porque esa es la trampa de la grieta, que lo único que hace es meternos en un pozo que muchas veces no existe como tal, porque cuando tuvieron que juntarse para subirse 30 mil pesos el sueldo los diputados de Cristina y de Macri, no dudaron en hacerlo, a pesar de nuestra oposición".