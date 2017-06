Randazzo no se baja y se aferra a la historia reciente

Florencio Randazzo junta hoy a los intendentes de su espacio para dar una señal de que no se baja, mientras La Cámpora busca sacarle un aliado para debilitarlo. Sin embargo, aferrado a la historia reciente, según 'El Día' de La Plata, cerca del ex ministro recuerdan que De Narváez, cuando derrotó al propio Néstor Kirchner en 2009, no tenía prácticamente intendentes de su lado. "Y Massa en 2013 tenía unos pocos. Esto no es lo determinante", insisten.

