Pese a que el Caribe podría agrietarse, es improbable una condena a la ANC

El 31/5, la Organización de Estados Americanos (OEA), culminó una reunión de cancilleres para tratar la crisis venezolana sin poder aprobar una declaración que establezca la posición de los países de la región. Esto fue porque ninguno de los 2 proyectos de resolución analizados aglutinaron el apoyo de una mayoría calificada, necesaria para aprobar una decisión. Hoy (19/6), los esfuerzos se reanudan en Cancún, México.

La clave de la reunión de hoy será determinar si en las 2 semanas que transcurrieron, los países fueron capaces de acordar sobre una única declaración -un texto de consenso que recoja parte de lo mencionado en cada 1 de los 2 proyectos que hay sobre la mesa, explicó el abogado venezolano especialista en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, Mariano de Alba, en el portal Prodavinci-.

Recordemos cuáles son estos 2 proyectos:

> El primero, propuesto por Perú y otros, busca crear un “grupo o mecanismo de facilitación” para concretar un nuevo proceso de negociación entre gobierno y oposición. "Esa declaración, además de reiterar las ya conocidas condiciones que deben preceder un nuevo esfuerzo, también llama a detener la convocatoria de la constituyente", explica De Alba, en referencia a la Asamblea Nacional Constituyente, convocada por el Presidente venezolano, Nicolás Maduro. (La misma que la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, solicitó que sea anulada por considerarla ilegal e irregular, además de violatoria de los derechos humanos).

> El segundo proyecto de declaración fue propuesto por los países del Caricom (Comunidad del Caribe). "Este declara la disposición de estos países de ayudar en un renovado esfuerzo de diálogo, exhortando al cese de la violencia y al respeto de los derechos humanos. La gran diferencia es que no contiene un llamado a detener la constituyente", explica De Alba.

En la reunión pasada, quedaron virtualmente establecidos 3 bloques:

> "Hay un primer bloque de 14 países críticos de lo que está sucediendo (México, Perú, Brasil, entre otros).

> Un segundo bloque también de 14 países que son los países del Caribe miembros del CARICOM y quiénes decidieron actuar y votar en bloque; consiguiendo concentrar un poder de decisión importante.

> Finalmente, un tercer bloque de seis países que siguen apoyando los intereses del régimen (Nicaragua, Bolivia, República Dominicana)", explica De Alba en Prodavinci.

El resultado de la reunión de hoy depende en buena medida de los países del Caribe, los que hasta ahora han actuado en bloque, explica De Alba. Pero hay indicios de que eso podría estar cambiando. Es que según informó el abogado a través de Twitter, a última hora el Primer Ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, envió una carta a los demás países del Caribe pidiendo seguir unidos en su posición sobre Venezuela, lo que podría indicar que habría iniciativas por parte de algún o algunos de los países del Caribe para no seguir actuando en bloque.

En una carta obtenida por la Corporación de Medios del Caribe, señalan el portal La Patilla y el St. Lucia News Online, Gonsalves, advirtió a sus colegas que “están en marcha planes nefastos para sembrar acciones de división entre los estados miembros de la CARICOM para deshacer la majestuosa Declaración de los Jefes de Estado y de Gobierno de la CARICOM del 29 de mayo de 2017”.

Según La Patilla, la grieta se abrió por la decisión de Jamaica de participar en los debates de la OEA sobre la situación en Venezuela. Al respecto, el ex Primer Ministro, Bruce Golding, dijo -según al diario jamaiquino The Gleaner-: “No se puede apoyar irrestrictamente a Venezuela porque hayan sido buenos con nosotros. Venezuela ha sido buena con nosotros, pero el Gobierno de Venezuela ha avanzado en una dirección que no podemos tolerar”. Además, sostuvo: “Creo que el argumento de el Dr. Ralph Gonsalves (Primer Ministro de San Vicente y las Granadinas) y el Primer Ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, acerca de la 'no injerencia' es una tontería, y yo digo que es tontería porque el mismo argumento podría haber sido usado con el apartheid en Sudáfrica – '¿por qué estás interfiriendo en nuestros asuntos internos?' Y, nosotros (Jamaica) tuvimos que interferir. ”

Sin embargo, a pesar de la presunta grieta del Caricom, a pocas horas de que comience la reunión no pareciera haber suficiente acuerdo para aprobar una resolución que condene la Asamblea Constituyente convocada por Nicolás Maduro, señaló De Alba en Twitter.