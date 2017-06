Maradona, muy desmejorado, contra Sampaoli, Verón, AFA y Angelici

Desde Dubai, Diego Armando Maradona concedió un reportaje a la señal de cable TyC Sports en la que emitió polémicas declaraciones contra el actual entrenador de la Selección Argentina, Jorge Sampaoli, Juan Sebastián Verón, la AFA, tampoco se olvidó de criticar a Mauro Icardi y hasta se metió con el enfrentamiento verbal que protagonizaron la semana pasada Carlos Tévez y Juan Román Riquelme.

En relación a Sampaoli, Maradona lanzó que “a mi Sampaoli me falseó. Me llamó, me dijo que me iba a hacer un homenaje en Sevilla, que me quería conocer y cuando asumió en la selección no me llamó nunca más. Estoy muy enojado con Sampaoli” y añadió que “Sampaoli no sabe más que Bauza, pero lo firmo ya. A Sampaoli le tiras la pelota y te la devuelve con la mano”.

Diego Armando Maradona, campeón del mundo en México 1986, le apuntó al actual entrenador de la Argentina: “Sampaoli, en el fútbol está todo inventado. Lo vi con (Carlos) Bilardo, con (Alfio) Basile, pero esa gente tiene mucha más experiencia que vos. En vez de reunirte con (Mauricio) Macri, reunite con (César) Menotti. Todo muy lindo con el presidente, pero cuando la gente va a comprar carne se acuerda de Macri y Sampaoli”.

Por lo tanto, el ex 10 de la Selección Argentina sostuvo que el técnico albiceleste “dejó a Sevilla en la puerta del cementerio” y opinó que “si no ganaba la final de la Copa América con Chile por penales no lo conocía ni la madre”. Y enfatizó que "si la AFA le debe a todo el mundo, no puede contratar a un tipo al que le paga cuatro o cinco palos. ¿Qué quiere inventar con las computadoras? En el fútbol está todo inventado”.

El ex jugador albiceleste cuestionó al presidente de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, porque “está haciendo las cosas mal contratando a este entrenador y es algo que le diré a (Gianni, presidente de FIFA) Infantino cuando lo vea”.

También cargó contra el futuro coordinador de Selecciones juveniles, Juan Sebastián Verón, a quien acusó de haber armado la lista para los amistosos ante Brasil y Singapur, en Oceanía, ya que Jorge Sampaoli todavía estaba en funciones en Sevilla y apuntó a que "cuando sale la lista, se la hizo Verón. Mejor que Verón haga la lista de Inglaterra y no la de Argentina”.

Por consiguiente, se quejó porque fue llamado “Mauro Icardi para conocer a los kinesiólogos de la Selección” en referencia a que por un desgarro no jugó ninguno de los dos partidos.

El “Diego” expresó que en lugar del delantero del Inter debería haber llamado a Darío Benedetto o Lucas Alario, aunque el de River estuvo convocado.

Maradona afirmó que por cómo viene la Eliminatoria sudamericana “hoy firmaría jugar el repechaje”.

Diego Maradona se metió de lleno en la polémica entre Carlos Tevez y Juan Román Riquelme, a quien acusó de “pecho frío”. Además, señaló que el ‘Apache’ tiene derecho para opinar de quien quiera, siempre y cuando sea con respeto.

“Si hay un jugador del pueblo es Tevez y no otro pecho frío”, apuntó Maradona en diálogo con TyC Sports. Por eso, declaró que “Carlitos puede opinar de quien quiera, sin importar la opinión de 5 ó 6 periodistas” y cerró que "los hinchas de Boca disfrutamos de los dos, y nos tenemos que quedar con eso”.

El ex DT del seleccionado argentino de fútbol (2008-2010) continuó luego atacando a Sampaoli: “Hay que ver bien cuando uno contrata. Ojalá sea mentira eso del contrato de cinco años. Voy a hablar con (Claudio) Chiqui Tapia sobre eso. Lleva ocho entrenadores con él a la selección y hay que ver lo que gana con respecto a lo que ganaba Bauza”.

En otro orden, Maradona lanzó una nueva crítica, pero esta vez al defensor brasileño Dani Alves quien lo comparó con Lionel Messi y no lo puso “como un ejemplo” para los jóvenes: “Dani Alves es un boludo. Mi hija Dalma hizo una carta muy correcta para responderle, pero yo soy más cortante”.

Por último, “Pelusa” expresó que Julio Humberto Grondona, ex presidente de AFA entre 1979 y 2014, “se murió a tiempo” porque hubiese sido involucrado en los casos de corrupción en FIFA que finalizaron con la carrera de muchos dirigentes sudamericanos.

“Faltan caer, pero ahora tendrán que poner el dedo en el ‘pianito’ el hijo (Julio Grondona), que no me quería de DT en la selección, Humbertito y Julito. Grondona padre zafó, pero la familia tendrá que demostrar cómo hicieron la guita si no tienen un recibo de sueldo”, concluyó Diego.

El hashtag “Maradona” fue uno de los más usados en la red social Twitter en el que los usuarios intercambiaron todo tipo de opiniones.

