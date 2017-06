Nielsen lapidario: "Se está endeudando a generaciones enteras"

El economista Guillermo Nielsen habló sobre la emisión de bonos a cien años que emitió el gobierno este lunes 19/6 con el periodista Roberto García en su programa “La Mirada” (Canal 26). “La Argentina no está para un nuevo fracaso económico, al respecto el especialista dijo: “No me gusta para nada, ni el qué ni el cómo”.

El economista habló con García luego de la sorpresiva decisión del Gobierno de emitir un bono con plazo de cien años por un monto de u$s 2.750 millones con un cupón de interés de 7,125% y un rendimiento del 7,9%.

Sin dudar, el economista Guillermo Nielsen se mostró muy crítico y afirmó que la medida es "inconcebible". También criticó la falta de reacción que se dio en el Congreso de la Nación por parte de los legisladores: “Yo no puedo creer que el Congreso no tenga ni voz ni voto por este endeudamiento a cien años. Debería haber un apoyo explícito del oficialismo porque se está endeudando generaciones enteras”.

“El ajuste fue parcial”

El economista también habló sobre la actual situación económica y dijo “No hubo un ajuste, hubo una readecuación, si te ponés a pensar los servicios públicos siguen atrasados y con transporte es más que evidente”.

Y añadió: “Hubo un ajuste muy parcial y muy liviano pero fue anunciado muy mal. A la gente no le alcanza la plata por el tema inflacionario ¿Cristina influye en las inversiones? Al respecto Nielsen dice: “Me parece que en Wall Street están jugando otras cosas pero nadie lo mira como algo tan tajante a un eventual triunfo”.

Con respecto a la ex Presidenta dijo: “Cristina es la izquierda no es el peronismo” Además agregó que, actualmente: “Hay un problema fiscal abrumador como nunca hubo en la Argentina, ya llevamos dos años y no hay ajuste por inflación”. Y especificó: “Argentina es un infierno fiscal”