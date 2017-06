El oro, el moro, la chancha y los chanchitos no resucitan Vaca Muerta

La nueva caída interanual del 15% que registró en abril la producción total de petróleo en el país desnuda el rotundo fracaso de la mayor apuesta que concibió el gobierno de Mauricio Macri: la inversión extranjera en las riquezas hidrocarburíferas del megayacimiento Vaca Muerta.

El último reporte mensual del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG) demuestra que se consolida la tendencia de declinación productiva en el caso del crudo, tanto la tradicional como la no convencional y, en menor medida, del gas, que tuvo signo positivo pero de 0,2%.

El 4to mes del año arrojó que todas las operadoras produjeron en el país 72.021 m/3 día promedio frente a los 82.817 m/3 día que el sector había generado en el mismo mes de 2016.

En la comparación intermensual con marzo, que alcanzó una producción de 77.150 m/3 día, la caída había sido del 7,2%, lo que ratifica la tendencia declinante que arrastraba el año con registros de 77.222 m/3 día en febrero y 79.075 en enero, de acuerdo al informe del IAPG.

Del desempeño productivo por compañías del informe surge que la mayor operadora del país, la petrolera YPF (que representa un 45% de la producción) alcanzó en abril los 32.269 m/3 día, un 14,01% menos que los 36.791 m/3 día de igual mes de 2016, mientras que en el intermensual la caída es de -8,4% frente a los 34.998 m/3 día de marzo.

Menor fue la merma en la 2da mayor operadora del país (20% de participación) que es Pan American Energy, ya que en abril produjo 15.072 m/3 día frente a los 15.855 m/3 día del mismo mes de 2016, es decir -5,1%; mientras que en la comparación con marzo de este año en que extrajo 15.465 m/3 día, -2,6% intermensual.

En las otras 2 compañías que integran el grupo de las cuatro más importantes del sector, como Pluspetrol, el retroceso alcanzó en abril de este año 4.559 m/3 día frente a los 5.368 m/3 día del mismo mes de 2016 (-17,7%); y Sinopec que produjo 3.904 m/3 día ante los 4.347 m/3 día de un año anterior (-11,3%).

El yacimiento neuquino de Vaca Muerta está aportando de 40.000 a 50.000 barriles por día entre todas las compañías, pero los analistas coinciden en que los niveles de inversión que se destinaron a la perforación de pozos en Vaca Muerta aún no resultan suficientes, ya que la explotación masiva del no convencional demanda unos US$5.000 millones al año; y Aranguren estimó que rondarán entre US$ 3.500 millones y US$ 4.000 millones este año, aunque se esperanza en que ascenderán en 2018 a alrededor de US$ 10.000 millones.

La comparación con lo sucedido el año pasado, cuando la actividad estaba expectante ante la nueva política de precios que se discutía tras el cambio de gobierno, confiere mayor gravedad al retroceso que revela el comportamiento de la producción dentro del país.

Fuentes del sector explicaron que las cifras se corresponden con "la tremenda contracción de perforación" de pozos que se produjo en 2016, y a que "la industria está en un proceso de ajuste importante" para adecuarse a la nueva política Gobierno nacional de convergencia hacia precios internacionales.

En ese sentido, la mirada está puesta en lo que resuelva la OPEP, en cuanto a enfrentar la incesante caída de los valores de referencia, que no logran remontar por encima de los US$50 el barril. El precio del crudo WTI cerró el viernes 16/06 en US$44,74 el barril, en una semana que marcó la 4ta consecutiva en baja y en la cual tocó el mínimo del año; mientras que el Brent cerró en US$47,37.

Los precios internacionales del petróleo se desplomaron 13% desde el pasado 25/05, cuando la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) acordó recortar la producción hasta marzo de 2018 y en Dubai (Emiratos Árabes Unidos), Suhail bin Mohammed al-Mazrouei desestimó que el cartel convoque a una reunión extraordinaria, como su rumoreaba, para antes del 30 de noviembre, en que está programado el próximo encuentro en Viena (Austria).

La rentabilidad, bajo todos los cristales

Pero en las mesas de dinero petroleras se sigue también la presión que empieza a ejercer la baja en la cotización del-con costos locales en alza-, si bien la barrera por debajo de los US$50 aún permite a la industria gozar de cierto alivio con los precios que reconoce el mercado interno depor barril para el-de la cuenca Neuquina- y depor barril para el-del Golfo San Jorge-, apenas una transición hacia el objetivo de convergencia que plantea el Gobierno.

Así, las compañías afilan el lápiz para mantener rentabilidad sobre la base de reducir la cantidad de equipos perforando en el terreno, en particular en sus pozos más maduros y desafectando personal y servicios.

Además del problema de incentivo de precios, las empresas aducen la existencia de un fenómeno geológico que desde 1998 hace bajar la producción en petróleo convencional, por contar con yacimientos maduros en etapa de declinación.

Hubiera faltado invertir en el descubrimiento de nuevas reservas, pero el momento tarda en llegar. El gobierno de Macri les transfirió el subsidio que su antecesor de Cristina Fernández de Kirchner destinaba a los consumidores, impulsó una flexibilización de los convenios laborales en Vaca Muerta, les bajó los aranceles del 27% actual a un 7% u 8% para traer máquinas usadas y aplicó una gradual convergencia con la cotización internacional, pero ni aún así mueve el amperímetro de las inversiones.

“El acuerdo (de productividad con empresarios y sindicatos, con reducciones de jornadas laborales y otras modificaciones del convenio colectivo de trabajo) es una condición necesaria, pero no suficiente”, dijo L. Palacios, especialista en energía de Medley Global Advisors.

Y aclaró que, si bien este acuerdo va en la dirección de flexibilizar costos, lo cual es importante en la formación de Vaca Muerta dado que aún hay maneras de reducir la estructura de costos de la manera en que la industria estadounidense lo ha hecho, “en última instancia, la llegada de un flujo importante de inversiones privadas en Vaca Muerta dependerá no sólo de mejorar las condiciones para invertir, sino también de que los precios globales de gas y petróleo se tornen más atractivos”.

Conocedor del paño como ex CEO de Shell en el país que fue durante mucho tiempo, el ministro J.J. Aranguren se detiene en los reclamos domésticos: "Las compañías me dicen que si conseguimos mejorar la productividad, particularmente la de la mano de obra, pueden hacer frente a este escenario de precios", justificó.

Pero le da otra vuelta de tuerca a las condiciones internas que propicien aumentar la producción de shale en Vaca Muerta: se requerirá construir infraestructura. "Necesitamos compañías, inclusive japonesas como Mitsui y Marubeni, que estén preparadas para invertir en midstream (básicamente transporte y almacenamiento), a fin de desarrollar gasoductos, facilitar la producción temprana e instalar ferrocarriles, con el objeto de traer arena, tuberías y agua a la zona donde producimos petróleo y gas no convencionales", señaló.

A los consumidores que les llegan, aunque demorados, los rigores del invierno y facturas con aumentos de entre el 178% y el 325% en las tarifas de gas (más alzas de entre el 67,6% y el 234% en las eléctricas) les aconseja resignarse a pagar más y gastar menos para que no falte el suministro. Contrapone la ilusión de que a la industria le interesa el desarrollo de los abundantes recursos no convencionales, y que de ahí se podrían obtener nuevas reservas para revertir la declinación productiva.

Justifica en consecuencia el ex Shell la actual transición de que "se pague un precio de alrededor de US$ 5,5 a US$ 6 el millón de BTU (unidad térmica británica), cuando el valor de referencia Henry Hub (el mayor mercado spot y de futuros de gas natural de Estados Unidos) está en US$ 3".

Y argumenta en los costos de licuefacción, transporte y regasificación del LNG que los precios marginales sean más altos en el caso argentino, por tratarse de “algunos incentivos para que las empresas locales aumenten la producción”.

Una investigación del Instituto de Energía Raúl Scalabrini Ortiz (IESO) efectuada el año pasado señalaba que, promediando los precios del gas producido localmente y el importado, se llegaba a un precio consolidado de US$ 3.01, no de US$ 6.80, lo que representaba un sobrecosto de US$ 3.700 millones aproximadamente. Antes el subsidio lo recibía el consumidor y lo pagaba el Estado; ahora los beneficiarios son las petroleras y lo pagará el consumidor.

A esto se suman los US$ 4.000 millones por transferencias al sector por la vía del precio del barril de petróleo más alto que el valor de importación (unos US$ 20 por arriba de los US$ 45 que cotiza en el mercado internacional).

En medio de una caída de los precios de la energía en el mundo, los precios de Argentina aumentan garantizando ganancias extraordinarias a las petroleras, publicó en www.lahaine.org el periodista Mario Hernández.

La preocupación concentrada en el gas que manifestó Aranguren no responde únicamente al frío que llega sino a que “nuestra mezcla de energía está dominada por gas natural, que representa 54% de nuestra mezcla primaria".

Aun con todos esos recaudos, en abril la producción total de gas fue de 123.275 millones de metros cúbicos diarios, es decir apenas un 0,2% por encima de los 122.919 mm3/día del mismo mes de 2016, mientras que el saldo positivo intermensual fue de 0,8% respecto a los 122.219 mm3/día de marzo.

En el análisis por operadora, YPF (33% del total generado en el país) alcanzó los 41.459 mm3/día, es decir un 8,2% por sobre los 38.239 mm3/día de mismo periodo de 2016, muy por encima de la exigua marca general. Más moderada, la 2da mayor operadora gasífera que es Total tuvo en abril una producción de 33.802 mm3/día, un 3,8% por sobre los 32.489 del mismo mes del año anterior; y un 6,1% más que los 31.765 mm3/día de marzo anterior.

En el foro empresario desarrollado en el CCK el año pasado, el ministro habló de llegar a una convergencia entre la dolarización de la tarifa y los precios locales del fluido: "Queremos que decida el sector", refiriéndose a YPF, Total Austral, PAE, Petrobras Argentina y Tecpetrol, que reúnen el 78% del mercado de gas natural.

Si la tarifa actual refleja una cotización internacional planchada y el dólar doméstico estancado, cualquier previsible subida de escalón de ambos detonará en las futuras facturas de la energía que afrontaremos los consumidores. Eso sí, en una de esas, las petroleras se decidan a invertir después del 2019, tal como promete Aranguren, aunque en ese momento el condicionante tal vez sea el resultado electoral de esas presidenciales.