"A Lousteau lo votaron los K, y por eso en 2015 llegó a lo que llegó"

Elisa Carrió tiene en alta estima por la legisladora Paula Oliveto Lago. De hecho, quiere que pase de la Legislatura al Congreso de la Nación, formando parte de la lista que ella misma encabezará por la capital federal bajo el sello de "Vamos Juntos". Esta versión porteña de Cambiemos, acotada al PRO y Coalición Cívica dejó afuera al radicalismo, porque el centenario partido apoya a Martín Lousteau y su "Evolución", el frente que creó el economista para competir en la Ciudad.



Por eso los cruces en Ciudad de Buenos Aires van y vienen, y desde la Coalición Cívica todavía no perdonan a Lousteau por el acuerdo "en secreto" con el presidente Mauricio Macri para manejar la embajada argentina en Estados Unidos. "La Coalición Cívica se enteró por los medios que Lousteau iba a ser embajador y luego que renunció. Nunca nos consultaron, siendo aún parte de ECO. Macri tampoco se lo comentó a Lilita, por ende el alcance del acuerdo lo saben sólo ellos", sostuvo Oliveto Lago.



"Cuando hay que defender la gobernabilidad de un presidente, hay que hacerlo en conjunto", agregó en diálogo con Radio Télam.



La presidente de la Coalición Cívica fue consultada sobre las ajustadas elecciones de 2015, cuando Lousteau casi le arrebata la jefatura de Gobierno al actual alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta. "A Lousteau lo votaron los K, sino en 2015 no llegaba a lo que llegó", disparó.



Añadió "desde que se creó Cambiemos, va sumando partidos y se consolida como fuerza política. Martín sólo se quedó con una parte de la UCR de capital y el Partido Socialista". También remarcó que la Coalición Cívica no está en ECO desde diciembre de 2015, al igual que Confianza Pública, espacio de Graciela Ocaña, que se sumó a Cambiemos en Provincia, y el Partido Socialista Auténtico.

Respecto a la convocatoria en redes sociales de este martes 20/06, a las 15 en los tribunales de Comodoro Py para reclamar mayor celeridad a los jueces federales, Oliveto afirmó que "es un pueblo que le pide respuestas a los jueces federales, que se creen con el derecho de tener una causa por años. La convocatoria surgió en las redes, la gente lo pidió así"."Los jueces están tan asustados que armaron una asociación de jueces federales, con eso se están cubriendo. Muchos tiene jury de enjuiciamiento. Pero el tema sale de los medios y no pasa más nada", agregó Oliveto.Asimismo, descartó que la convocatoria se relacione con el acto anunciado por Cristina Kirchner en el estadio de Arsenal de Sarandí, donde presentará el espacio Unidad Ciudadana, con el que competiría en la Provincia. "Se convocó mucho antes que se anunciara el acto de Cristina. No nos preocupa, es una mujer que necesita fueros para no ir presa", afirmó Oliveto y señaló que "si la Justicia hubiese avanzado, con la cantidad de pruebas que hay, ni Cristina sería candidata ni (Julio) De Vido diputado".También señaló que para despolitizar la Justicia "se tiene que modificar la Ley del Consejo de la Magistratura. Por ejemplo, lo que pasó con el juez Freiler es una vergüenza. Una persona que se enriqueció durante el kirchnerismo y ahora hace declaraciones políticas sobre causas que lleva vinculadas a Cristina Kirchner".Oliveto también adelantó que en esta campaña "a Carrió no sólo se la verá en Capital y Provincia, sino también en Santa Fe y Córdoba", porque "se está jugando la gobernabilidad de un Presidente".