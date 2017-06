12 vs. 30 estaría la pelea Randazzo-Cristina

Florencio Randazzo se reunió con 12 intendentes y ratificó su precandidatura de cara a las elecciones legislativas de octubre.

En el encuentro, que duró una hora y media, "se despejaron dudas y Randazzo ratificó que se presenta a las PASO, que no se baja", indicaron fuentes del Frente Justicialista Cumplir a la agencia de noticias 'DyN'.

En la reunión, que se celebró en el Palacio Raggio del microcentro porteño, Randazzo "arengó a los intendentes a salir a caminar la provincia". Por su parte, los jefes comunales "ratificaron que lo acompañarán" en este desafío electoral.

Del cónclave participan los intendentes del conurbano bonaerense Gabriel Katopodis (San Martín) y Juan Zabaleta (Hurlingham), Eduardo Bali Bucca (Bolívar), Ricardo Casi (Colón), Ricardo "El curita" Alessandro (Salto), Germán Lagos (Alberti), Marcos Fernández (Monte Hermoso), Marcelo Santillán (González Chávez), Jorge Cortés (Hipólito Yrigoyen) y Francisco Echarren (Castelli).

Randazzo competirá en las internas del PJ con el ex intendente de José C. Paz, Mario Ishii, quien en la tarde de ayer lanzó su precandidatura a senador nacional.

"Hay entre 45 y 55% de la gente que no quiere a Macri ni quiere a Cristina: ahí tenemos espacio para crecer" dijo el ex ministro, según 'Clarín' y, sin ponerle nombre, terminó de definir que su rival es Sergio Massa con quien quiere salir a disputar el tercer lugar.

En la reunión con los intendentes se habló de una proyección de 20% lo que, a simple vista, suena pretencioso ya que no hay encuesta en la que Randazzo supere el 10%.

El ex ministro renunció, en cierto modo, a seducir votantes que simpatizan con Cristina. Una última ilusión, peregrina, es que la ex presidente no compita, con lo que podría atraer voto K. Pero con la ex presidente al frente de una boleta, de ese nicho electoral Randazzo no rescataría ni migas.

Cristina jugará con el frente Unidad Ciudadana por fuera del Partido Justicialista, y se mostrará hoy con más de 30 intendentes bonaerenses.

Estarán los más fieles, como el anfitrión Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mario Secco (Ensenada) y Francisco Durañona (San Antonio de Areco), pero también se prevé las presencias de Julio Pereyra (Florencio Varela), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Verónica Magario (La Matanza), Alberto Descalzo (Ituzaingó), entre otros, que en su momento tomaron distancia del núcleo duro del kirchnerismo, pero luego se plegaron para pedir la candidatura de la ex presidente.

Se espera también la presencia de Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), quien se ausentó de las últimas reuniones partidarias para no generar malestar en su distrito, afectado por una serie de resonantes casos de inseguridad.

La presencia que sí está está confirmada es la de Daniel Scioli, quien finalmente se decantó por ser parte de Unidad Ciudadana. Además, asistirán legisladores nacionales y provinciales que promocionaron el encuentro a través de las redes sociales. También dirán presente dirigentes del peronismo, como el jefe del PJ bonaerense, Fernando Espinoza, y representantes de organismos sociales, de Derechos Humanos y de la cultura.

Para evitar problemas de cartel, todos se ubicarán en una tribuna que estará ubicada detrás del atril desde el que Cristina hablará ante miles de personas. "Es una manera clara de marcar que todos van detrás de ella", explicaron desde la organización.

Aunque podría haber ausencias célebres. Desde la Cámpora estimaron que entre los dirigentes no estarán Amado Boudou ni Luis D'Elía. Y en duda está Julio de Vido. Sin embargo, nadie puede garantizar que no se acerquen al estadio a expresar su apoyo.

La convocatoria se lanzó bajo el lema "Una para Todos", y el acto se promocionó con la leyenda "este 20 de junio nos convoca la bandera". A través de las redes sociales se presentó a Unidad Ciudadana como el espacio "para volver a tener futuro". "Lo único que tenés que traer es una bandera argentina hecha por vos. No importa que sea de papel o de paño, lo que vale es que la hagas por vos", fue la consigna de la ex mandataria que hoy alimentará la ansiedad de los opositores (y oficialistas) que la quieren ver como candidata.

La ex presidenta buscará una primera foto potente de campaña que transmita cohesión, amplitud de armado y poder territorial en el GBA, el último territorio del país donde conserva su gravitación.

Al mismo tiempo, desde el kirchnerismo intentan aislar cada vez más a Randazzo.