Muy ambigua Cristina sobre su posible candidatura, en el acto de Arsenal

Cristina Fernández encabezó este martes el acto de lanzamiento de su espacio, Unidad Ciudadana, sin confirmar si será candidata a senadora nacional, lo que fue reclamado por la multitud presente en el estadio de Arsenal, en Avellaneda.

La exPresidente no sólo no confirmó si ocupará un lugar en las listas que cierran este 24/06, sino que algunos pasajes de su discurso van en el sentido contrario. "Hemos tenidos todos los cargos. Ya no soy la joven que quería cambiar el mundo. Los años pasan para todos", dijo en un momento. "Muchas veces alguien parece fuerte, pero todos tenemos nuestros dolores y angustias", dijo después agregando misterio sobre cuál será la decisión que tome.

Sin embargo, también aseguró que viene a "sumarse" a la "unidad ciudadana", para poner "el cuerpo, la cabeza y el corazón" para enfrentar lo que que ella definió es la "preocupación y tristeza" que ha generado el gobierno de Mauricio Macri. "Yo voy a estar siempre junto a ustedes ayudando, en este caso a esta unidad ciudadana", dijo repitiendo el nombre del espacio una y otra vez.

Cristina Fernández ingresó a un repleto estadio de Arsenal minutos antes de las 15:15. Exactamente a esa hora comenzó un discurso que se centró criticar el modelo económico de Mauricio Macri y que tuvo una duración de 45 minutos.

La exPresidente comenzó hablando de "los problemas de trabajo, la flexibilización laboral, precios por las nubes, tarifas impagables" y el aumento de la deuda pública.

"Siento que le han desorganizado la vida a la sociedad, que antes podia planificar a finde mes, cuánto iba a gastar, para la cuota del auto, para construir su cada. Eso es tener la vida organizada y eso han venido a romper", dijo.

"Necesitamos ponerle límite al gobierno en estas elecciones para frenar el ajuste", instó en un pasaje más propio de un candidato. El hecho de que haya sido la única oradora del acto también alimenta las expectativas sobre su postulación. "El problema es que con ellos no tenemos futuro. Este presente de angustia, de no llegar a fin de mes", dijo.

Para visibilizar a los "sectores agredidos" por las "políticas neoliberales", la exmandataria realizó un desfile de personas, supuestamente, perjudicadas por el modelo económico. Así pasaron investigadores del Conicet que perdieron becas, docentes que sufrieron recortes en sus presupuestos, emprendedores arruinados porque no pueden pagar tarifas, pibes que dejaron de ir a la secundaria, personas que perdieron pensiones, etc, etc.



"Esta es la realidad que tenemos que encarar y modificar", dijo la exPresidente mientras transcurría esta parte del acto, que ocupó la mayor parte del mismo. "Esta es la unidad ciudadana", dijo apuntando específicamente al electorado que intenta captar.

El discurso de Cristina Fernández se centró en cuestiones de la economía. A pesar de que se había anticipado, no hizo mención de la inseguridad, ni de la corrupción, puntos que habían sido incluidos en el documento fundacional de 15 puntos de Unidad Ciudadana.