Más controversias sobre 'el Caballo' Suárez y sus ex socios

Un convenio firmado en nombre de la estatal Enarsa por la agencia marítima Meridian con el SOMU (Sindicato Obrero Marítimo Unido) parece que habilitaba pagos a cambio de “paz sindical”. Por este motivo está preso Omar Suárez. Sin embargo, la parece que resultaba agencia marítima no ha perdido su condición.

¿Cómo se maneja un buque?

“La tripulación de un buque mercante tiene la misión de conducir la nave con seguridad desde un punto de zarpada a otro de llegada y de conducir de igual forma sus operaciones de carga y descarga”.

Capitán, oficiales y tripulantes subalternos se reparten las más variadas faenas marineras. Desde conducir la navegación y las máquinas hasta hacer la limpieza o preparar la comida. Cada tripulante tiene una tarea.

¿Cualquiera puede ser marino?

La normativa internacional en la materia es responsabilidad de la OMI (Organización Marítima Internacional) organismo que depende de las ONU ( Naciones Unidas) de allí surgen todos los planes de estudio tanto para oficiales como para tripulantes y todos los estados miembros adecuan sus escuelas de marinos para cumplir con un entrenamiento standard.

¿Y en Argentina?

La República Argentina está conceptuada a nivel internacional como uno de los países con mayores niveles de exigencia en materia de formación y titulación de marinos, al menos 5 ministerios tienen responsabilidad directa en el proceso que convierte a un “terrícola” en marino.

Asimismo, la legislación vigente indica que todo buque que opere en forma regular en aguas argentinas debe estar tripulado íntegramente por marinos argentinos.



Barcos que no navegan y marinos que no embarcaban…

En la increíble sucesión de acontecimientos ocurrida a partir de 2008, cuando por razones aún inexplicables, la Argentina perdió el autoabastecimiento energético, a la necesidad de importar petróleo crudo para alimentar las destilerías locales se le sumó la compra de gas licuado a granel en forma casi diaria.

Tal como se explicara oportunamente, la importación de gas, además de significar una erogación cercana a los US$ 2.000 millones anuales, generó una serie de actividades paralelas y conexas que convirtieron a la Argentina en un caso único en el mundo.

Para que los cargamentos de gas procedentes de diversos rincones del mundo llegaran a las industrias y hogares argentinos, se hizo necesario contar (hasta hoy día) con la presencia 2 buques intermediarios (regasificadores) que llegaron a los puertos de Escobar y Bahía Blanca sin fecha de retorno cierta a sus países de origen.

Esas enormes moles de acero, transforman el combustible líquido que reciben en gas y lo introducen en los gasoductos nacionales.

Son “fábricas de gas” atadas a un muelle pero, antes que nada, son buques que tienen a bordo operarios que al mismo tiempo son los marinos que lo deben hacer navegar en algún momento.

El primer “Regasificador” arribó al país en 2008 amarrando en el puerto de Bahía Blanca y en 2011 se sumó una 2da. unidad atracada en Escobar. Las naves son de operación compleja y riesgosa y sus propietarios (la empresa belga Excelerate), manifestaron sus objeciones a la hora de permitir el acceso a los puestos de trabajo de los marinos argentinos, quienes carecían de experiencia en este tipo de naves.

Aquí parece que surgió un problema reglamentario. Estos barcos no estaban de paso sino que realizan sus operaciones en aguas locales, para lo cual resulta imprescindible que su capitán y oficiales de guardia sean argentinos.

Resultó que, para el caso de la oficialidad (6 personas), se determinó la presencia de personal argentino en forma concurrente con la oficialidad belga, estableciéndose una política de transferencia gradual de responsabilidades conforme al entrenamiento que adquirieran los marinos locales.



¿Que pasó con los marineros?

Aquí la cosa se puso más espesa, sobre todo ante la llegada del 2do. “buque regasificador”. Invocando toda la normativa nacional y haciendo valer las habilitaciones internacionales que sus afiliados poseían, el SOMU (por entonces dirigido por Omar Suárez) reclamó el efectivo embarque de los marineros locales en reemplazo de los extranjeros.

Luego de intensas negociaciones -más políticas que laborales-, Enarsa -es decir el Estado Nacional- , delegó en la empresa privada Marítima Meridian la potestad de negociar con Suárez un curioso acuerdo (ver imagen adjunta) mediante el cual el gremio resignó sus puestos de trabajo a cambio de una curiosa contraprestación.

“Demostrando una vez más la madurez sindical que lo caracteriza…” el SOMU “autoriza” a la empresa naviera a operar con tripulación extranjera.

A cambio de ello la empresa se compromete a abonar a la Fundación Azul (una organización no gubernamental satélite del sindicato) el equivalente a la totalidad de los salarios y cargas sociales del personal que no prestará servicios a bordo, siendo esta suma abonada en forma mensual y destinada para la capacitación de los marineros en el dominio del idioma inglés.



Made in Argentina

La erogación que el Estado Argentino abonó durante los casi 2 años que duró este curioso convenio fue aproximadamente de US$ 2.400.000, que se suman a la larga lista de costos y sobrecostos relacionados con la importación de gas.

En el presente, la totalidad de la tripulación de estos buques es argentina.

Final abierto

Omar Suárez espera en su celda la resolución de diversas causas judiciales que pesan en su contra. Los funcionarios de Enarsa y del Ministerio de Trabajo que convalidaron este peculiar acuerdo “no laboral” están libres. La empresa privada es la aliada estratégica del actual gobierno en la materia.

Todo indica que no está dicha la última palabra.