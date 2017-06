Pasar la Lupa otra vez sobre los acuerdos con China y USA

Los Acuerdos firmados por el presidente Mauricio Macri por US$ 17.000 millones, en su reciente viaje a China, fueron posibles por el Acuerdo Marco firmado por la anterior presidente Cristina Fernández de Kirchner, y el jefe del Ejecutivo chino, Xi Jinping, equivalente al Acuerdo Marco ya firmado con USA.

Ya es conocido que, durante el gobierno de los Kirchner, las decisiones de inversión no pasaban por las bondades de los proyectos (en su mayoría no evaluados), ni por su prioridad en planes de mediano-largo plazo; sino por las conveniencias personales de los funcionarios. Sin importar la dirección en que fuese el mundo.

La Argentina se embarcó así en la construcción del Gasoducto del NEA; la central a carbón de Río Turbio y comprometió la construcción de 2 centrales de generación hidráulica con los chinos, en tierras adquiridas por Lázaro Báez en sociedad con los Kirchner, que debían expropiarse para el emprendimiento.

También 2 centrales atómicas que, tal como ya se afirmó, ningún país del G-7 ni la OCDE construyen: Alemania creó un impuesto en 2014 a las centrales nucleares, que recaudó US$ 2.000 millones; y Japón y Suiza, dejaron prácticamente casi todos sus reactores parados. USA no construye centrales nuevas desde 1976; sólo repone las obsoletas. Y el ex presidente de Francia, Francois Hollande, se comprometió a bajar la dependencia nuclear nacional a la mitad (del 72%), a 2025.

Después de poner la lupa sobre los resultados de la gira a China, surgió la pregunta: ¿qué pasa con el presidente Mauricio Macri?

En el pasado se dejó constancia del desconocimiento que se tiene acerca de los compromisos existentes. Con la escasa información disponible, suponíamos que difícilmente se hubiese alcanzado “el punto de no retorno”.

Ahora tuvimos acceso al Acta de Reunión del 18/04/2017, del 3er Diálogo Estratégico China-Argentina para la Cooperación y Coordinación Económica, que arroja luz sobre varios importantes aspectos.

El Acta dice: “Teniendo en cuenta el importante consenso alcanzado por los líderes de ambos países en 2016 para fortalecer la Asociación Estratégica Integral en un nuevo período de tiempo, con miras a desarrollar y consolidar los lazos económicos bilaterales sobre la base de la igualdad y el beneficio mutuo, y avanzar con la cooperación práctica en Infraestructura …”.

Esta definición ratifica nuestra suposición: no fue sólo “la herencia recibida”, sino que el gobierno actual fue parte “del importante consenso” para que la negociación de las centrales hidroeléctricas y nucleares siguiera adelante. Por supuesto que podría haberse replanteado; no sabemos si no se hizo por impericia, o por voluntad propia.

En su Artículo 5 el Acta define: “Este Plan y su Lista de Proyectos de Cooperación Prioritaria sólo representan la intención de cooperación de ambas partes. Ello no implica obligación ni responsabilidad en virtud del derecho internacional, para ninguna de las partes”.

Por tanto, si se siguió adelante con proyectos sin análisis ni sustento técnico-económico, no fue sólo por la herencia recibida, sino porque parece que no sabemos defender el interés nacional, ni negociar apropiadamente.

Según refleja la letra del Acuerdo, que dice que la relación es “sobre la base de la igualdad y el beneficio mutuo” para avanzar en la cooperación práctica de Infraestructura, no existiría obligación de hacer las Centrales Hidráulicas ni Nucleares. Y según el Acta, sería posible alcanzar los puntos de conveniencia para Argentina, sin imposiciones que limiten la elección de nuestra mejor conveniencia (claro, a condición que tengamos objetivos claros y buenos negociadores).

Por tanto, no hay justificación para tomar financiación onerosa, destinada a hacer obras no prioritarias e inconvenientes.

Argentina tiene también un Acuerdo Marco de Cooperación con USA similar al de China, al que no ha prestado atención; y un Acuerdo de Cooperación Energética específico para asistirnos a solucionar nuestros problemas prioritarios, tales como explotar los recursos no convencionales, transferir tecnología, cooperar para el desarrollo de Redes Inteligentes y energías renovables; y mejorar la eficiencia energética -USA redujo su consumo de energía por unidad de PBI, de 1,25 a 0,75 en 20 años (el 40%); y lo reducirá a 0,5 a 2035 (el 60%)-.

Utilizar este Acuerdo de inmediato hace al interés nacional, ya que USA es el principal exportador de tecnología y capitales del mundo, y el principal inversor extranjero en Argentina. Desarrolló la tecnología para producir estos recursos, y es el único país con know-how y expertise para producirlos; lo que nos permitiría aumentar la producción de gas, dejar de importar energía, e incorporar la 2da. ola de mejoras tecnológicas y reducción de costos.

Tenemos recursos de gas para 300 a 400 años, que no se producen por falta de capitales, por lo que estamos convencidos que es hora de activar este Acuerdo; la mejor forma de resolver nuestra crisis por falta de gas y exceso de consumos (después de 12 años de baja eficiencia energética), que nos obliga a importar US$ 6.000 millones - US$ 12.000 millones/año, según sea el precio del gas y petróleo.Esto se convirtió en un problema macroeconómico, según renombrados economistas, que afectan la competitividad de la economía, la producción industrial y el empleo.

Argentina debe definir, en forma cuidadosa, cómo reconstruir su infraestructura consumida la década pasada, sin caer en el error (por limitaciones propias o presiones externas), de hacerlo de cara al pasado; reproduciendo la tecnología existente del siglo XX, caracterizada por su baja eficiencia y alto consumo de energía.

Debe hacerlo de cara al futuro, con tecnologías del siglo XXI propias de la era post carbónica, necesarias para controlar el cambio climático: la generación solar distribuida, que genera electricidad en el lugar donde se consume y ahorra pérdidas de Transporte del 30%; y la gestión de Redes Inteligentes más eficientes, que ahorran el 20% del consumo; y 20% “en el pico”, disminuyendo la inversión en potencia necesaria.

Con la ventaja que la energía solar es una energía “limpia” que no deja residuos, y ya es más barata que la energía nuclear; una tecnología vieja que deja 30 toneladas de residuos radiactivos cada 1.000 MW; que aún no encontraron la forma segura de almacenar. Además, por sus riesgos, debe instalarse lejos de los centros urbanos; exigiendo inversiones en Redes de Transporte y Distribución con tecnología cara y ya obsoleta, del siglo XX. Por si faltara algo, operan con pérdidas del 30% y sin la eficiencia de las Redes Inteligentes; cuando ya está en desarrollo la Fusión Nuclear -una energía limpia que produce 10 millones de veces más energía que la gasolina (225 gramos de agua, liberan la energía de 500.000 barriles de petróleo)-.

Todas estas soluciones son parte del Acuerdo Marco y Específico con USA.