En la Argentina de Frontera, CFK rinde homenaje a Durán Barba

Puesta de escena impecable de Cristina Fernández de Kirchner en el estadio Julio Humberto Grondona, a quien en vida le concedió el Fútbol para Todos para que la Asociación del Fútbol Argentino rompiera con Grupo Clarín. Ni Jaime Durán Barba podría haber hecho realizado una estética mejor.

Ya se había anticipado que ella no definiría su presentación o su ausencia de las listas de precandidatos que competirán en las inútiles Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias.

CFK fue a recibir su baño de masas, que acaricie su ego y compense sus viscisitudes judiciales. También se hizo presente para aceptar el juego de la grieta, la polarización que propone Durán Barba, el planificador electoral de Mauricio Macri, para repetir el balotaje 2015, asfixiando a Sergio Massa. Para alegría de él, hasta Aníbal Fernández estaba en el palco.

Hasta ahora, las encuestas no le son favorables al consultor ecuatoriano acerca de la predisposición a la grieta de la gente en el Gran Buenos Aires pero CFK fue a darle un buen empuje, aunque no debería exagerar Cambiemos con su apuesta a que las desventuras de la economía 2017 podrá ser ocultada por la nube de candidatos ignotos que debería arrastrar la gobernadora María Eugenia Vidal. No vaya a ser que en Provincia de Buenos Aires terminen polarizando CFK con Massa...

Pero esto es bien difícil: en el estadio de Arsenal de Sarandí y en un municipio de Avellaneda donde el Frente para la Victoria es ganador seguro, CFK satisfizo los deseos de Cambiemos.

Aquí algunas pinceladas de lo que ocurrió:

Felipe Yapur en Página/12:



“Esto es como el 17 de octubre pero al revés”, dijo, sonrió y los ojos de Olga se le achinaron. No era una ocurrencia, sino una referencia a la marea humana que desbordaba el estadio de Arsenal a la espera de la aparición de Cristina Fernández de Kirchner. Más de uno podrá decir que la comparación con aquella fecha histórica e iniciática del peronismo es una exageración. Sin embargo, los miles que ayer estuvieron presentes, acompañando y rodeando a su líder, participaron de otro nacimiento, el de Unidad Ciudadana (UC), el frente con el que Cristina busca poner “un imprescindible freno al neoliberalismo” del gobierno de Mauricio Macri, que “dejó a la Argentina sin futuro”.

Cristina no dijo aún si será candidata. Si bien es cierto que hay tiempo hasta el último minuto del 24 de junio próximo para definir su participación en los comicios, la mayoría sino todos los que estaban en el estadio esperaban escuchar de ella una definición. No lo hizo pero ¿podría no ser candidata cuando hace un acto donde es la figura central y la única oradora? La respuesta se conocerá en unos días más pero ayer, en Arsenal, el deseo general era ver su nombre en una boleta electoral. Muchos entendieron que a eso se refería cuando dijo “vengo a sumarme como una más, a poner el cuerpo y el corazón”. (...)

La tribuna de los dirigentes estaba a la espalda de Cristina. Entre otros, dirigentes políticos como Daniel Scioli, Fernando Espinoza, Víctor Santa María, Martín Sabbatella, Carlos Tomada, Agustín Rossi, Sergio Berni, el radical Leopoldo Moreau, Aníbal Fernández, Gabriel Mariotto. Las diputadas Diana Conti, Teresa García, Juliana Di Tullio y sus compañeros de bloque, Rodolfo Tailhade, Máximo Kirchner,Axel Kicillof, Edgardo Depetri, Carlos Castagneto, Eduardo “Wado” de Pedro, Andrés “Cuervo” Larroque, Abel Furlán y Héctor Recalde. Hubo sindicalistas como Hugo Yasky y Daniel Catalano y también intendentes como Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mario Secco (Ensenada), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Verónica Magario (La Matanza), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Juan Patricio Mussi (Berazategui), Walter Festa (Moreno), Julio Pereyra (Florencio Varela), Alberto Descalzo (Ituzaingó) y Gustavo Menéndez (Merlo). Los intelectuales Ricardo Forster, Horacio González y la cantautora Teresa Parodi también dieron el presente. (...)".



Ignacio Fidanza en La Política Online:



"Cristina consumó este martes un movimiento de pinzas que buscó cristalizar la trampa que aprisiona a la Argentina: Una polarización alimentada de arriba hacia abajo, por supuestos opuestos, que en la búsqueda de explotar la incomodidad, los prejuicios o las penurias de su electorado, van mimetizándose.

Cambiemos exprime al infinito los casos de corrupción reales y forzados del kirchnerismo y en esa fuga hacia atrás, espera zafar de lo que debería ser el sentido natural de una elección de medio término: La primer evaluación de importancia del nuevo gobierno.

La ex presidenta, en un espejo de perfecta asimetría, se centra en las penurias económicas del momento y elude toda reflexión sobre la corrupción que cruzó los doce años de gobierno kirchnerista, asi como su destartalada herencia macroeconómica. Y en el camino, Cambiemos se vuelve más rígido en el ejercicio del poder y Cristina se reconvierte en "ciudadana".

Claro que este juego polarizador que alentó el comando estratégico del gobierno de Macri no es gratuito. Este martes tuvieron su primera notificación de los riesgos que entraña: Contra todos los pronósticos Morgan Stanley mantuvo a la Argentina como "mercado de frontera" y eludió otorgarle la categoría de emergente, porque no está claro que el populismo no este cerca de regresar al poder. Son los costos de engolosinarse con los contrastes y evitar un Pacto de la Moncloa con el peronismo más racional, que hubiera jubilado a Cristina.

La ex presidenta se apropió este martes de la tecnología de campaña del PRO, horizontalizó la escenificación de su liderazgo, utilizando el Town Meeting Hall -ese escenario circular en medio de la gente-, que el macrismo había robado a Obama, que a su vez lo tomó de Bill Clinton, que lo sacó de Jimmy Carter, y así hasta el inicio de los tiempos.

La ex presidenta se apropió este martes de la tecnología de campaña del PRO, en una reconversión ciudadana, que introdujo a ese envase de buenos modales, el relato crudo de los caídos del modelo de Macri.

Cristina le habló a "Guadalupe", a "Julia", a "Agustín, a "Pablo", igualita a Macri, Vidal, Larreta y el resto del PRO. Duranbarbismo mágico que busca crear la ilusión de un diálogo directo, no ya entre el líder y su pueblo, sino con "ciudadanos" individuos. Un uno a uno fantasioso, pero que da muy bien ante las cámaras. (...)".

Infocielo:

"Cristina Fernández de Kirchner se hizo un lugar en su discurso al frente de una multitud en el estadio de Arsenal para cuestionar a la gobernadora María Eugenia Vidal, que la “toreó” en las últimas semanas con distintas declaraciones públicas. La ocasión fue servida en bandeja por uno de los ciudadanos que convocó Cristina para que dieran testimonio de cómo cambió su vida. En particular, un hombre que afirmó que faltan medicamentos en el hospital de Solano, en Quilmes, incluso los más elementales ibuprofeno a paracetamol.

“Podrás tener coaching, podrás poner carita de buena, a mí nunca me salió nunca, pero esta es la realidad que tenemos que enfrentar. Yo nunca guioné mi vida”, le tiró la expresidenta a la actual gobernadora, que está en un retiro espiritual junto a miembros de su gobierno en Chapadmalal."

Yo voy a estar siempre junto a ustedes, ayudando. En este caso en esta Unidad Ciudadana #CristinaEnArsenal https://t.co/nTHpyF7HNu pic.twitter.com/Egpz3UHWoT — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 20 de junio de 2017

Gabriela Pepe en Letra P:

"(...) El discurso fue inusualmente corto para Cristina. La ex presidenta habló apenas 20 minutos sola sobre el escenario, antes de empezar a convocar a cada una de las personas a quienes presentó como perjudicados, con nombre y apellido, por las políticas del gobierno de Cambiemos. Desde ex becarios del Conicet, pasando por un joven que perdió el plan Progresar, la dueña de un frigorífico en crisis, una directora de escuela, la encargada de un centro de jubilados, empleados de una fábrica recuperado, un hombre que tuvo que cerrar su panadería, un matrimonio de discapacitados que perdió su pensión, hasta la madre de un chico electrodependiente, Cristina presentó una a una, y con gran carga emotiva, cada una de las historias.

(...) Antes, la ex presidenta había anunciado el eje de su alocución, al comenzar su discurso haciendo referencia al "fantasma del desempleo, la flexibilización laboral y los bajos salarios", además de "los precios por las nubes, las tarifas impagables" y el endeudamiento a 100 años, anunció el Gobierno. "No me parece justo que estemos sufriendo, que nos hayan desorganizado la vida así, la gente tenía la vida organizada. La gente podía planificar a fin de mes, sabía lo que podía gastar y ahorrar, sabía lo que podía separar para las vacaciones. Eso es tener la vida organizada, y eso es lo que han venido a romper", definió Cristina.

"Hijo de puta", coreó la militancia. "No gastemos las energías en insultos ni en agravios, gastemos en organizar a nuestros compatriotas", los detuvo la ex mandataria y rápidamente convocó "a la unidad ciudadana, de todos los argentinos y argentinas", abandonando el vocablo "compañeros" de la tradición peronista. "De eso se trata unidad ciudadana, de representar los intereses de hombres y mujeres de carne y hueso", reforzó, apelando a todos los afectados por las políticas del Gobierno macrista, más allá de los colores partidarios.

El peronismo, presente en la militancia, quedó afuera de toda mención en el acto. (...)".



Martín Granovsky en el diario Página/12:

"(...) Cada detalle estuvo cuidado. A las 15.15, después de escuchar dos minutos de “Vamos a volver”, Cristina pidió que le mostraran las banderas nacionales que cada uno había llevado según el pedido previo. Entonces apareció el grito de “Argentina, Argentina” y dijo: “Ese me gusta más”.

“Podemos mirarnos a los ojos, que tanta falta nos hace a los argentinos”, exhortó.

Parte del discurso recogió los 15 puntos de campaña que CFK difundió el 14 de junio, y sobre todo el número uno, con datos sobre la pérdida de medio millón de empleos formales e informales desde que asumió Macri el 10 de diciembre de 2015 y con la propuesta de un aumento de emergencia y la suspensión de despidos por un año.

Por eso figuró la condena a la “suba irracional de tarifas”, que en Arsenal tildó de “delirante”, y el cuestionamiento a las tasas de interés altas para el financiamiento, “además de la deuda de casi 100 mil millones de dólares ya contraídas” y la última, a 100 años.

¿Y los partidos? “Los partidos hablan distintos idiomas pero la matemática es una sola y no les dan los números a los trabajadores, a las pymes, a los científicos, a los comerciantes”, procuró concretar.

“Tenemos que organizarnos, porque a la entrada vi jubilados con remedios que ya no están y lo importante es canalizar esta fuerza, esta decisión ciudadana”, dijo. “La agresión neoliberal supera a todos los partidos políticos. Cuando van al supermercado, ¿a alguno le hacen una rebaja porque es de un partido o de otro? Cuando despiden en la fábrica, las suspensiones y los despidos vienen con nombre y apellido de carne y hueso. De eso se trata Unidad Ciudadana.”

Cuando escuchó el grito de “Cristina senadora” dijo que tuvo en su vida “todos los honores y todos los cargos gracias a ustedes”. Ante el “Cristina Presidenta” respondió que venía a “poner el cuerpo, la cabeza y el corazón”, porque “no me parece justo que nos hayan venido a desorganizar la vida”, cuando antes “cada uno sabía cómo iba a llegar a fin de mes, a tomarse vacaciones, a juntar dinero para el auto”.

“Con estas facturas, con estos precios de los remedios, ¿de qué 2019 me están hablando?”, preguntó al mentar las presidenciales que vienen.

“Ya no soy la joven aquella que quería cambiar el mundo. Los años pasan para todos. Me tocó ser madre, me tocó ser abuela, porque la vida tiene esas cosas: te dan y te quitan.”

Con reminiscencias de la campaña electoral para la presidencia de 2011, después de la muerte de Néstor Kirchner el 27 de octubre de 2010, dijo que “todos parecemos fuertes pero todos tenemos nuestros dolores”. (...)".