Por el golpe de Estado, Travis Kalanick sueña con Steve Jobs

Cronología de eventos que propiciaron la crisis corporativa de Uber

19/02: publicación en el blog de Susan Fowler, exempleada de Uber, sobre sus acusaciones de acoso sexual.

20/02: Uber contrata al exsecretario de Justicia de USA. Eric Holder, y a la abogada Tammy Albarrán para investigar la compañía.

28/02: Uber pide la renuncia de Amit Singhal, su jefe de ingeniería de software, por no revelar una demanda de acoso sexual en Google.

01/03: Se filtra un video de Travis Kalanick hablando de manera despectiva a uno de sus conductores.

24/03: el diario tecnológico The Information reporta que 5 empleados de Uber, incluido Kalanick, visitaron un karaoke con servicios de "acompañante" en Corea del Sur, y que una mujer se quejó.

06/06: Uber despide a 20 empleados tras una investigación interna en la que estudiaron 215 quejas.

07/06: El sitio tecnológico Recode reveló que Uber también despidió a Eric Alexander, presidente de Asia, por haber obtenido historial médico de una mujer de 27 años que fue violada por un conductor.

12/06: dimitió el N°2, Emil Michael, involucrado en varios escándalos.

13/06: Uber emitió el informe de Eric Holder, dos días después de adoptar sus recomendaciones en cuanto a política interna.

14/06: Travis Kalanick anuncia su ausencia indefinida.

20/06: Uber anuncia "180 días de cambio", una campaña para renovar su imagen.

21/06: Kalanick renuncia tras la presión de 5 de sus accionistas.

La historia

Cuando el programador y empresario estadounidense Travis Kalanick fundó Uber en 2009, probablemente no pensó que luego de convertirse en el director de la mayor empresa de transporte compartido del mundo -y en uno de los más ricos de su país, según Forbes-, se vería envuelto en el centro de una polémica que acabaría forzando su dimisión.

El jefe y fundador de la compañía de transporte automovilístico privado acaba de anunciar que deja su cargo de director ejecutivo tras la presión de los accionistas de la empresa, según informan medios de comunicación de Estados Unidos.

Sin embargo, Kalanick permanecerá en la junta directiva de la plataforma de transporte privado con sede en San Francisco y que opera en más de 500 ciudades en todo el mundo.

Su renuncia es el resultado de una revisión de las prácticas de la firma y los escándalos que asedian a la empresa y que incluyen quejas de acoso sexual.

La semana pasada, Kalanick anunció que se estaría tomando un tiempo de excedencia indefinido, sin dar mayores detalles.

Pero el martes 20/06, 5 de los principales inversionistas de Uber exigieron la renuncia inmediata de Kalanick, de acuerdo al diario The New York Times.

Kalanick emitió la siguiente declaración: "Amo a Uber más que cualquier cosa en el mundo y, en este difícil momento de mi vida personal, he aceptado la solicitud de los inversionistas de hacerme a un lado para que Uber pueda volver a seguir creciendo en lugar de distraerse con otra pelea".

La junta directiva de Uber reconoció la decisión de Kalanick diciendo: "Travis siempre ha puesto a Uber por encima de todo. Esta es una decisión valiente y una señal de su devoción y amor por Uber".

"Con el retiro, tendrá tiempo para recuperarse de su tragedia personal mientras le permite a la compañía tener el espacio para abordar completamente este nuevo capítulo en la historia de Uber. Anhelamos poder seguir sirviendo con él en la junta".

Cuando, la semana pasada, Kalanick anunció que se estaría tomando un tiempo de excedencia, dijo que lo hacía como parte de un esfuerzo para crear lo que llamó "Uber 2.0".

"Para que Uber 2.0 sea exitoso no hay nada más importante que dedicar mi tiempo a construir el equipo directivo", escribió en un correo electrónico enviado a toda la plantilla, sin especificar nada más.

La empresa de transporte privado que se solicita a través de una aplicación ha sido recientemente objeto de una serie de polémicas, incluyendo la destitución de otro de sus altos directivos.

Eric Alexander, el jefe de Uber en la región de Asia-Pacífico, salió de la firma después de que se le señaló de obtener los registros médicos de una mujer que había sido violada por un conductor de Uber en 2014.

Según lo reportado, Alexander compartió esa información con Kalanick, con el vicepresidente Emil Michael y otros ejecutivos.

Alexander fue despedido a comienzos de este mes y Michael dejó la compañía poco después.

Este mes, Uber dijo que había despedido a más de 20 empleados y tomado acción contra otros después de una revisión de más de 200 quejas de recursos humanos que incluyeron acoso e intimidación.

Una de las denuncias más conocidas fue la de Susan Fowler, una exempleada de la empresa que describió en un blog cómo Uber ignoró sus quejas sobre el acoso sexual del que fue víctima.

La caída

Uno de los inversores que pidió a Kalanick su renuncia de inmediato es Bill Gurley, uno de los principales socios de Uber. Lo hizo a través de una carta a la que han tenido acceso The New York Times y The Information. Bajo el título Moving forward Uber, Gurley reclamaba un cambio de liderazgo urgente. Kalanick decidió su marcha tras recibir esta misiva tan dura.

Pero algo había sucedido antes: David Bonderman, millonario miembro de la junta directiva, tuvo dimitir después de hacer una broma machista en una reunión destinada a evitar el acoso y otras prácticas poco profesionales en la compañía.

"Lo que sucede cuando se juntan más de 2 mujeres en una junta es que se multiplica la cháchara", dijo Bonderman a un comentario de Adriana Huffington en el que la también miembro de la junta directiva trataba de exponer las bondades de tener mayor representación femenina en la cúpula directiva.

Aunque los inversores hayan quitado a Kalanick el poder ejecutivo, sigue siendo uno de los socios mayoritarios y mantendrá, no obstante, un puesto en el consejo de administración de la empresa. Al igual que Mark Zukerberg en Facebook, Kalanick se guardó para sí un gran número de participaciones como fundador.

Desde hace más de dos años Uber coquetea con la posibilidad de comenzar a cotizar en Bolsa. La cantidad de conflictos legales abiertos en todo el mundo desaconsejan dar el paso. La mala gestión de gastos de los últimos trimestres no hace que esta posibilidad sea viable a corto plazo.

Horas antes de la dimisión se filtraban los planes de Uber para congraciarse con los conductores, colectivo que se siente especialmente molesto con una empresa en la que confiaron. A finales de julio, la empresa hará una gran actualización de la app que incluirá la opción de dejar propina al conductor o cobrar por el tiempo de demora hasta que llega el cliente.

Uber funciona como aplicación en más de 80 países y tiene una valoración superior a los US$ 60.000 millones. La gran incógnita está en si se podrá reflotar la empresa con una fuga de talento constante. Ahora mismo carece de director técnico, jefe de operaciones, presidente o director financiero.