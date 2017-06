Daniel Vila, ¿a punto de echar a Brancatelli?

La frase de Daniel Vila, CEO del Grupo América, fue determinante: "Es un tema que no vamos a dejar pasar por alto porque no corresponde y porque hay que saber administrar la libertad con que se trabaja. Si el canal decide que él no esté más, entonces no estará más".

El papelón de Brancatelli (y el insulto de Lanata)

En diálogo por La Once Diez - Radio de la Ciudad, Vila se mostró sorprendido por "la Cristinita de la Suerte" que el panelista le dedicó a Jorge Lanata: "Desconozco cuáles fueron sus intenciones, pero sí puedo decir que no era el lugar ni el momento. Es un tema que tiene que resolver Liliana Parodi (gerente de programación), pero cada uno se tiene que hacer responsable de sus actos".

En este sentido, definió: "Al canal le va a costar perdonarle a Brancatelli lo que hizo".

El pasado lunes (19/06), Parodi fue por la línea de Santiago Del Moro: "No nos gustó, no nos representa, nos enojamos mucho con él porque no era un premio para él, sino para el programa".

"Quiero dejar en claro que no fue suspendido sino que ya tenía pactadas sus vacaciones. Está muy deprimido porque quiso hacer un chiste y provocó enojo", cerró.