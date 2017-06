Chinos de BYD radicarán automotriz de autos eléctricos en Salta

Juan Manuel Urtubey mantuvo una reunión con directivos de la empresa china BYD Industries y su subsidiaria local CTS Auto S.A., que se encuentran interesados en instalar en Salta una planta de fabricación de vehículos 100% eléctricos, lo que implicaría una inversión inicial de más de US$ 100 millones.



Durante el encuentro, Urtubey y la vicepresidente senior de la empresa china, Stella K. Li, firmaron un acta intención con el objeto de iniciar un procedimiento de cooperación entre la Provincia y la empresa BYD a fin de avanzar con su decisión de radicar una planta industrial de vehículos eléctricos dentro de la Provincia de Salta, de acuerdo a los términos y plazos que establece el decreto presidencial, por el cual se autoriza a la empresa china a operar como empresa terminal de la industria automotriz en Argentina.



BYD Industries es una de las empresas más importantes a nivel global en el desarrollo y fabricación de Vehículos Eléctricos que utilizan baterías a base de litio y que son cero emisiones, especialmente aquellos vehículos destinados para el transporte público de pasajeros (ómnibus y automóviles).



También es uno de los mayores fabricantes a nivel mundial de baterías a base de litio para diferentes aplicaciones incluyendo dispositivos móviles, vehículos eléctricos e híbridos, soluciones de almacenaje masivo de energías y soluciones de almacenaje domiciliario de energías. BYD también es un fabricante líder en tecnologías para la generación de energía fotovoltaica.



El ministro de Ambiente y Producción Sustentable, Javier Montero informó que con la empresa BYD y el grupo empresario argentino “veníamos trabajando hace un par de semanas en la posibilidad de poner el pie en suelo salteño, y ubicarse en algunos de nuestros parques industriales para planificar la fabricación de lo que la empresa lleva a cabo, no solo en China, sino en otros países, como son vehículos eléctricos, como colectivos y taxis y baterías eléctricas”.



Explicó Montero que entre las potencialidades que la empresa tuvo en cuenta para decidirse por Salta, se destacan la cercanía de las plantas de litio y la ubicación geográfica estratégica del Parque Industrial de Güemes.



El ministro dijo que la de hoy “ha sido una jornada muy buena, donde los empresarios chinos han podido transmitirle al Gobernador que es lo que quieren y que es lo que ven desde afuera acerca de Salta y de Argentina. Ellos están muy entusiasmados por invertir en Salta”.



En cuanto a ese tema en particular, Montero puntualizó que “son inversiones en dólares que podrían superar los 100 o 150 millones y sobre todo está la importancia en cuanto a la generación de puestos de trabajo, que se estiman en 600 puestos directos”.



BYD es una de las empresas más grandes de China y del mundo en lo que tiene que ver con la fabricación de colectivos eléctricos y taxis, baterías en base a la utilización de litio y equipos de energía solar. “En términos generales, todo lo que ellos fabrican pueden hacerlo desde Salta con grandes posibilidades”, afirmó Montero.



El convenio



Entre los considerandos del acuerdo firmado entre el Gobierno y la Provincia, se consigna que BYD desea realizar actividades de su experticia en la República Argentina, incluyendo la producción y comercialización de su tecnología de vehículos eléctricos, especialmente aquellos de uso intensivo y destinado al Transporte Público Urbano.



En este marco, la firma tiene interés de radicar su planta industrial en el territorio de la Provincia de Salta, de acuerdo al proyecto presentado ante el Ministerio de Producción de la Nación.



Este interés se basa en la ubicación geográfica y geopolítica estratégica de la Provincia, sus medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, su riqueza en reservas de litio, su seguridad jurídica y fundamentalmente por el interés de la Provincia en fomentar y promover este tipo de inversiones privadas en el país.



Por su parte, la Provincia manifiesta su interés en el desarrollo de industrias sustentables y que generen valor agregado, inversiones y puestos de trabajo dentro de su territorio, especialmente aquellas de alta tecnología, considerando de gran interés la radicación de una empresa de la magnitud de BYD en la Provincia.

La Provincia se compromete a ofrecer el acceso a un predio de al menos 20 hectáreas dentro del Parque Industrial de Güemes, con opción a ampliarse a 40 hectáreas, como así también, asistencia en los trámites ante el organismo competente, para lograr acceso directo a la parrilla ferroviaria, servicios de agua, electricidad y gas.



La empresa

Establecida en 1995, BYD es una empresa China de alta tecnología especializada en tecnologías de la información, automotriz, y nuevas energías. La compañía es el mayor proveedor de baterías recargables en el planeta, y posee la mayor participación de mercado mundial de baterías níquel-cadmio, baterías Li-ion de auriculares, recargadores de celulares y teclados. También ocupa el segundo lugar de participación de mercado de protectores de celulares en el mundo.



BYD Auto se convirtió en la marca china privada de automóviles más innovadora, y lidera el segmento de vehículos eléctricos con tecnologías únicas. En el área de nuevas energías. BYD desarrolló productor verdes como campos solares, estación de baterías para almacenamiento de energía, vehículos eléctricos, y apunta a continuar liderando la revolución mundial de energías nuevas.



La empresa obtuvo la autorización de instalación de industria automotriz mediante decreto 332/2017 del Gobierno nacional del 12 de mayo de 2017.