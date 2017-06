Arde la UCR y Macri habla de los ‘ñoquis’ radicales que dejó Malcorra

El presidente Mauricio Macri hizo un acto fugaz en Rosario por el Día de la Bandera. Allí compartió escenario con la intendenta Mónica Fein y el gobernador Miguel Lifschitz, con quien no tiene buena relación desde los reclamos por los fondos de la Coparticipación y cruces mutuos. El socialista hizo sus reclamos y deslizó críticas a la conducción de Cambiemos ante la indiferencia de Macri que no disimuló su malestar. En el medio, ocurre una falta de tacto del Presidente cuando aún no se cierran las listas de candidatos y la relación con los radicales no está en su mejor momento: insinuar que Susana Malcorra dejó ‘ñoquis’ radicales en la Cancillería…

