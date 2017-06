Débora Pérez Volpin renunció al Trece y ya se habla de su candidatura

Sorpresiva reununcia y conjeturas.

Este miércoles 21/6 se conoció que el frente “Evolución” de Martín Lousteau va a postular a la periodista de Canal 13, Débora Pérez Volpin como candidata a legisladora por la Ciudad. Hace días que se rumoreaba la salida a escena de una figura “impensada” y los dirigentes del ex ECO hablaban de “gente nueva” y “listas plurales”.

Sin embargo, el hermetismo era total. Casualmente se conoció la renuncia de la conductora de Arriba Argentinos, aunque desde el Canal aseguraron que todavía se está negociando. Desde el frente que integra Lousteau, el radicalismo y el Partido Socialista, estaban esperando para dar a conocer la noticia.

Según revela el diario Clarín, no lo negaron y se limitaron a informar que “las listas no están cerradas aún”. “Tenemos lugares asignados por espacio político: tantos para la UCR, el PS y los independientes. Los nombres los define cada espacio”, aseguraron en el entorno del ex embajador en Washington.

Encabezará la de legisladores para la Ciudad. Para ese lugar también suenan la jefa del bloque Suma Más, Inés Gorbea (se le vence la banca) y el presidente del Consejo Económico y Social de Buenos Aires (CESBA), Federico Saravia. Los radicales Juan Nosiglia y Hernan Rossi también buscarían la renovación de sus bancas. El socialista Hernán Arce podría ubicarse en un cuarto lugar.