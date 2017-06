De CFK a MM: La Gran Fiesta Previsional

Presentamos a continuación el mapa de los privilegios previsionales vigente en la Argentina a nivel nacional (SIPA - Sistema Integrado Previsional Argentino), es decir, los regímenes nacionales que regalan recursos jubilatorios a determinados sectores de la población. Son auténticos regalos porque sus beneficiarios los reciben sin haber realizado los aportes correspondientes, o haber trabajado y aportado durante menos años que el resto. Para financiarlos, el Estado recurre a los ingresos fiscales provenientes de la población general, que no recibe un plus jubilatorio. Es decir, la fiesta previsional de pocos es solventada por los impuestos de la mayoría, que no participa de ella.

Por SEBASTIÁN BOIX MANSILLA. Especialista en sistema previsional. Jueves 22 de junio de 2017 9:28 hs