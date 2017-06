Durán Barba disparó contra sus trolls, ¿y dio por ganadora a CFK?

El asesor presidencial dejó en off side a sus propios trolls al asegurar que quienes asisten a los actos de Cristina Fernández de Kirchner no lo hacen por un choripán sino por creencia, como si se tratara de una religión. En ese sentido, aseguró que la ex presidente tiene chances incluso de sacar hasta un 40% de los votos en las próximas legislativas de octubre.

