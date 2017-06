Maduro anunció reuniones de "alto nivel" con USA... ¿Le queda vida al régimen?

La Organización de los Estados Americanos (OEA) cerró el miércoles (21/6) su 47º Asamblea General en Cancún, México, sin aprobar una resolución sobre la crisis que vive Venezuela. Tampoco se pudo incluir la creación de un grupo de contacto en la resolución sobre derechos humanos, que hubiese estado destinado a mediar una negociación entre el Gobierno y la oposición. El caso del país podrá ser retomado en la sesión de consulta de cancilleres que se mantiene abierta, aunque no hay fecha prevista para la próxima reunión. Si el régimen de Nicolás Maduro consiguió una vez más evitar una condena de la OEA en su contra, fue gracias a la influencia que aún mantiene sobre las naciones caribeñas. "Se percibe muy difícil que sea desde #OEA continúen esfuerzos diplomáticos. Régimen ha sido hábil en descalificar al organismo", escribió en Twitter el abogado venezolano especialista en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, Mariano de Alba.

La canciller venezolana, Delcy Rodríguez -quien fue la "estrella" de Cancún a pesar de haber anunciado el retiro de Venezuela del organismo-, aseguró que deja su cargo para abocarse a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). "Que le vaya bien, canciller", le respondió el canciller de México, Luis Videgaray, en tono irónico. La asamblea de la OEA fue interrumpida por un grupo de opositores venezolanos que se manifestaron contra el régimen de Maduro y les fue solicitado que se retiraran. "Lamentablemente, un puñado de Estados, bolivarianos y caribeños, mantienen secuestrada a la OEA y la dejan impotente frente a una tiranía cívico-militar que viola derechos humanos y se aferra a cualquier precio al poder", dijo el director para América de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, según Infobae.

"Aunque no se haya logrado aprobar documento, Asamblea General de la #OEA confirmó preocupación y atención internacional sobre #Venezuela", explicó De Alba en Twitter. Sin dudas esto se vio en una carta que envió el Vaticano a la OEA, cristalizando el cambio de posición de la Santa Sede con respecto a la crisis en el país caribeño. "Una carta dirigida a la OEA fue la manera cómo el Vaticano fijó una nueva posición sobre la crisis politica, social y económica que atraviesa el país. Una misiva en la que hace tres llamados categóricos al Presidente para que reflexione", explica Odell Lopez del portal Efecto Cucuyo. "Firmada por el arzobispo Bernardito Auza, nuncio Apostólico y observador en la OEA, el documento recalca que 'la reciente decisión gubernamental de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, en vez de ayudar a solucionar los problemas, presenta el riesgo de complicarlos ulteriormente y hace peligrar el futuro democrático del país'." El nuncio plantea que la única solución a los conflictos políticos en el país es la celebración de elecciones directas, libres y transparentes, pautadas para el año pasado y éste. Por último, el vocero llama al diálogo entre el Gobierno y la oposición bajo los acuerdos hechos el 1/12 pasado, aunque ninguna de las partes los cumplió.

Recordemos que las protestas contra el Gobierno de Maduro comenzaron en abril luego de que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anularan las atribuciones de la Asamblea Nacional -sentencia que luego fuera echada para atrás-. Ya son más de 70 los muertos en las protestas y su represión. El Presidente, Nicolás Maduro, convocó a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC); de la que la oposición venezolana se niega a participar y que la propia fiscal general Luisa Ortega Díaz -a quien el TSJ, organismo considerado chavista por muchos analistas, decidió abrir un antejuicio de mérito para destituirla de su cargo- solicitó que sea anulada por considerarla ilegal, irregular y violatoria de los derechos humanos. La oposición venezolana aglutinada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), llamó el martes (19/6) a la desobediencia al Gobierno, así como a desconocer la convocatoria a la ANC. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, hizo el anuncio invocando el artículo 350 de la Constitución venezolana -que establece el desconocimiento a cualquier "régimen, legislación o autoridad" que contraríe los principios democráticos o menoscabe los derechos humanos. Además, se instó a la activación del artículo 333 de la Carta Magna, a fin de desconocer las elecciones del 30/7, que darán lugar a la instalación de la Constituyente.

Mientras tanto, Maduro, aseguró hoy (22/6) que aprobó reuniones de "alto nivel" con Estados Unidos, publicó el portal Runrun.es. El Presidente venezolano no descartó reunirse a dialogar con su homólogo estadounidense, Donald Trump, si este logra ver "la verdad" sobre el país caribeño. “Han pedido unas reuniones importantes, de muy alto nivel. No las voy a desvelar ni a informar todavía”, dijo Maduro en cadena de radio y televisión, y detacó que “si el presidente Donald Trump lograra visualizar con un halo de luz (…) la verdad de Venezuela”, él podría dialogar con el mandatario norteamericano “algún día”.

El politólogo Ricardo Sucre fue entrevistado por Víctor Amaya en el portal Tal Cual, y dijo creer que al Gobierno de Maduro le queda más vida de la que se le atribuye. "¿Cuánta vida le queda al gobierno de Maduro? Tenía caducidad en 2018 pero la Constituyente eliminó eso", le consultó Amaya. "Yo no lo veo en una sonda, tampoco sano y perfecto. Creo que tiene maniobra, un apoyo de 30% a 35%. Sigue teniendo apoyo dentro del chavismo. Veo a un gobierno que estuvo a la defensiva y ahora va a la ofensiva, va cambiando. Ahora el gobierno pudiera pensar en la relegitimación de poderes, con Maduro no terminando en 2018. También puede quedar la Constituyente y el Gobierno andando por un tiempo que no sabemos. En cualquier caso, Maduro tiene más vida de la que se le atribuye. Creo que llega a 2018. Posiblemente su gran problema es definir su destino. Es una decisión política difícil porque puede pensar 'sí, todo el mundo me odia pero yo me comí las verdes…'. Allí veremos su altura. Yo creo que debería decir 'yo voy a abrir el juego para otra opción, yo cumplí, fui el fusible y me quemé, y abro a otra figura del chavismo'. Ahora, sigo pensando que la alternancia va a ocurrir y que la primera opción para eso es la MUD", respondió Sucre.

Por otro lado, con respecto al rompimiento de la fiscal general con respecto al chavismo, Sucre dijo que pareciera que Venezuela avanza hacia "un escenario con multiplicidad de fuerza": "En principio, la Fiscal cataliza al chavismo crítico que estaba disperso. Ahora hay tres polos con espacios institucionales: el Gobierno con el Ejecutivo, la MUD con la Asamblea Nacional y el chavismo disidente con la Fiscalía", explicó Sucre. En similar dirección apuntó Jennifer McCoy, entrevistada por Mariano de Alba en el portal Prodavinci. “En Venezuela ya no hay dos grupos: hasta el chavismo está fracturado”, dijo McCoy. "El régimen de Maduro se está aferrando al control que todavía ejerce sobre las fuerzas de seguridad, sobre las armas, sobre la gran mayoría de los medios de comunicación y otros poderes. Conscientes de la falta de apoyo popular es que están reacios a permitir una salida electoral", explicó. "Pienso que el factor determinante para que un sector importante del chavismo todavía no haya buscado una salida es el temor sobre si habrá una cacería de brujas con un cambio de gobierno. Hay una porción que ha estado inmersa en actividades criminales y sabe que algún castigo habrá si pierden el poder. Pero también hay un grupo que simplemente ha apoyado al gobierno, obviamente recibiendo beneficios y que tienen temor sobre lo que podría pasar."

Con respecto a lo que le deparará el futuro al país caribeño, McCoy delineó que actualmente "la oposición está apostando a mantener la protesta y presión de calle. Hasta ahora ha sido una sorpresa que se haya mantenido por tanto tiempo, pero continuará siendo una incógnita si puede hacerlo hasta que haya un cambio. Si logran mantener las protestas, ello generará mayor presión en el gobierno, quien tendrá que seguir recurriendo a las fuerzas de seguridad del Estado, quienes a medida que pasa el tiempo podrían cansarse y estar más reacias a continuar con la represión. Por ahí podría darse una salida. El gobierno, por su parte, está jugando a esperar que la gente se canse, que quienes manifiestan tengan que volver al trabajo y a sus otras responsabilidades. Si ello ocurre, entonces quedarían unos pequeños focos que serían fáciles de reprimir. Por eso ambas partes mantienen la esperanza de que pueden ganar. Sin embargo, existe el riesgo que la violencia escale. Y mientras más dure la inestabilidad, el país se irá hundiendo en un hueco del que será muy difícil salir."