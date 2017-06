Fraga: “Cristina va a ser candidata, sólo espera que Randazzo afloje”

El analista político Rosendo Fraga aseguró este jueves (22/6) que la expresidenta Cristina Kirchner "va a ser candidata" en las próximas elecciones legislativas pero que el anuncio todavía no se realizó ya que sostuvo espera a que Florencio Randazzo "afloje" hacia una lista de unidad del peronismo. "Cristina va a ser candidata, ¿por qué no lo va a ser? Ella pretende serlo porque está en su naturaleza. No lo dice porque se lo guarda para último momento”, advirtió.

