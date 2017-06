"Barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste?"

La selección argentina se enfrentaba al seleccionado inglés en el Estadio Azteca, un partido 'chivo', tal como se dice en el lenguaje futbolero. y Diego Armando Maradona marcó los dos goles más memorables del fútbol internacional.

Maradona, estrella de Puma, considerado el mejor jugador de su época -ganó el Balón de Oro en aquel Mundial- y, de la historia para algunos, marcó en apenas 4 minutos de diferencia el gol con la "mano de Dios" y el "Gol del Siglo".

Así fue como Maradona, más allá de sus muchísimos problemas personales y deportivos, ganó la inmortalidad.

Luego de un 1er. tiempo que había terminado con ambos equipos igualados en 0, el 2do. tiempo fue testigo de los 3 goles del partido y del ingreso de la selección argentina a semifinales, en las que eliminó a la mejor Bélgica que se ha conocido.

A los 51', ocurrió aquel gol con una mano, luego de un mal pase para atrás de un defensor inglés; el 10 ganó en velocidad y ante una clara diferencia de altura (1,65 m) frente al portero inglés, Peter Shilton (1,83 m) recurrió a empujar la pelota con su mano izquierda, acción que notaron los jugadores, parte del público y el propio relator Victor Hugo, pero no el árbitro, Ali Bin Nasser.

Maradona gol mano de Dios



En 2015, Diego Maradona visitó al tunecino Ali Bennaceur.

"Yo le regalé una camiseta argentina, y él me obsequió la fotografía de aquel partido que cuelga en su casa. Mi dedicatoria: 'Para Ali, mi amigo eterno'", escribió Maradona en su cuenta de Facebook.

Bennaceur consideró que no tuvo responsabilidad en el gol y en una entrevista publicada en la revista francesa So Foot en 2014 apuntó a su asistente en aquel partido, el búlgaro Bogdan Dotchev, la cadena de TV británica BBC. "Antes del partido, FIFA nos había dado indicaciones. Si un asistente estaba mejor posicionado, debía cobrar. Él no levantó la bandera", contó.

La furia inglesa fue enorme, y no se sabe en que hubiese terminado de no haber sido por el siguiente gol de Maradona, que fue inolvidable.

A los 55', sólo 4 minutos después, José Luis Cucciufo recuperó y se la dió a Héctor Enrique, quien se la cedió a Maradona, el 10 recibió en mitad de cancha y con un solo giro dejó a 2 rivales atrás, pasó al 3er. rival, al 4to. y al 5to, el arquero, quedando con un arco libre: 2 a 0 para la Argentina, un estado con 114.000 personas prendido fuego, no era un 2do. tiempo era una guerra.

Maradona - Gol del siglo



El tunecino Bennaceur resaltó su "participación" en el gol: "Diego Maradona no anotó ese gol solo. Yo fui su asistente: di la ley de la ventaja 3 veces en esa jugada. No tenía por qué hacerlo. En la 1ra. falta, él trastabilló. El 2do. foul fue justo al borde del área. Yo grité, 'Ventaja, ventaja'. Y cuando entró al área yo esperaba que ('Terry') Butcher lo bajara. Puse el silbato en mis labios, estaba listo para intervenir, pero no soplé".

Por más intentos que hubo tanto de la FIFA como de México para que el choque evitara cualquier referencia a la Guerra de Malvinas, esto fue inevitable: todo se jugaba en esos 90 minutos. Había un motivo que excedía a todos: de los 11 argentinos en el campo de juego, 5 se habían salvado de ir a la guerra pero tenían o conocidos o amigos muertos.

El 2-1 final fue un festejo interminable en la Argentina. Increíble que la Administración Alfonsín no comprendiera de qué trataba todo eso.