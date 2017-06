Duggan, tras el cruce con Romano: "Le faltaban argumentos"

Gerardo Romano participó anoche como invitado en el programa 'Polémica en el Bar', donde se trató el tema del acto de Cristina Fernández y la detención del dueño de La Salada, entre otras cosas. El actor kirchnerista discutió con algunos de los panelistas, pero con quien más fuerte se cruzó fue con Pablo Duggan, a quien tildó de "pelotudo".

“En la clase media hay una parte que va y viene (políticamente). ¿Vos creés que con el incremento tarifario no van a votar (a Cristina)? ¿Vos creés que los jubilados que cobran 6.800 pesos de mínima y que nos sacan los remedios contra el cáncer?”, lanzó Romano, a lo que Duggan interrumpió: “eso es mentira, a nadie le sacaron los medicamentos”.

"Eso es una falta de respeto a la realidad y al sentido común”, le respondió Romano, quien luego se dirigió a Mariano Iúdica, conductor del programa, y le dijo: "Si sabía que iba a tener que escuchar a este pelotudo...".

La situación tuvo algo de tensión pero, en algún punto, parecía arreglado de antemano que se iban a dar estos cruces.

Este jueves (22/06), Duggan habló con PrimiciasYA.com sobre este enfrentamiento. "No me sentí para nada ofendido ni mucho menos. Sí lo que noté es que le faltaban argumentos. Creo que el insulto es propio de quien carece de argumentos", expresó.

Pero bajó el tono a la pelea: "No me sentí para nada ofendido, cuando se fue nos dimos un abrazo, le tengo mucho afecto a Romano. Lo considero un gran actor, lo admiro un montón".



"Me pareció un programa donde se puede discutir y si alguno tiene un desborde no me voy a enojar por eso. Yo no discuto personas", aseguró.



Y cerró el tema: "Tuvo un desborde y está todo bien, lo disculpo absolutamente. Es un tipo que me cae bárbaro".